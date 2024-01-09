حمدان بن محمد يعتمد حزمة مشاريع جديدة في حتا

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عبر منصة "إكس": خلال جولة تفقدية في حتا ، اعتمدنا حزمة مشاريع جديدة تشمل السكن والتعليم والخدمات الاجتماعية والسياحية والترفيهية وذلك في إطار الخطة الشاملة لتطوير منطقة حتا التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتكون حتا نموذج تنموي ناجح .. نشهد اليوم مشاريع نوعية تُراعي طبيعة حتا وتراثها الغني وتخدم أهلها وزوارها.. نشكر جهود اللجنة العليا للإشراف على تطوير حتا وجميع فرق العمل التي تعمل من أجل أن تكون دبي بكافة مناطقها المدينة الأفضل في العالم.