وفد من هيئة الطرق والمواصلات يزور روضة المحرزي في أحد المستشفيات التشيكية

زار وفد من هيئة الطرق والمواصلات، السيدة روضة المحرزي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، التي تتلقى العلاج في أحد المستشفيات التشيكية، بعد تعرضها وزوجها للإصابة، في حادث إطلاق النار في العاصمة التشيكية براغ، اطمأنوا خلالها على حالتهما الصحية، وعلى حالة ابنتيهما: "مريم ولطيفة".

وضم وفد الهيئة، السيدة موزة المري مدير الإدارة التنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين، رئيس اللجنة النسائية في الهيئة، والسيدة عذاري مؤيد مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير، والسيدة علياء فلكناز مدير الإعلان والترويج في إدارة التسويق والاتصال المؤسسي.

ونقل الوفد، تحيات معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، والمديرين التنفيذيين وموظفي الهيئة، وأعربوا عن تمنياتهم لها ولزوجها بالشفاء العاجل، والعودة سالمين معافين لأرض الوطن.