«الوطني للأرصاد»: الطقس صحو حتى الثلاثاء

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح أمس الجمعة، بلغت 6.7 درجات مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 02:30 بالتوقيت المحلي، مشيراً إلى أن الطقس من اليوم حتى الثلاثاء صحو بوجه عام، غائم جزئياً، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى استمرار الطقس غداً، صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 كم/س إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس بعد غد الإثنين، سيبقى صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 كم/س إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأكد المركز استمرار الطقس يوم الثلاثاء صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة على البحر، وسرعتها من 10 كم/س إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب صباح الأربعاء في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.