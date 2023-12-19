رئيس الدولة ونائباه والحكام يهنئون الرئيس المصري بانتخابه لولاية جديدة

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتمنى سموه للرئيس السيسي التوفيق والسداد ومواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات، مشيداً بمستوى العلاقات بين البلدين، والبناء عليها لما فيه خير الشعبين الشقيقين ودعم الاستقرار في المنطقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على منصة «إكس»: «أهنئ أخي عبدالفتاح السيسي بفوزه بثقة الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وأتمنى له التوفيق في تحقيق المزيد من الإنجازات من أجل تنمية مصر الشقيقة وازدهارها. الإمارات ومصر تربطهما علاقات أخوية وتاريخية، وسوف نواصل العمل على تعزيز هذه العلاقات لما فيه خير شعبينا ودعم التعاون والاستقرار في المنطقة».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تغريدة على منصة «إكس»: «أبارك لأخي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية.. ونبارك للشعب المصري هذه المسيرة.. ونتمنى لهم دوام الازدهار والاستقرار.. ونؤكد على عمق العلاقات الشعبية والاقتصادية والمستقبلية تحت قيادة البلدين الشقيقين».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في تغريدة على منصة «إكس»: «خالص التهاني إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية مصر العربية ونيله ثقة الشعب المصري الشقيق.. تمنياتي له التوفيق والنجاح خلال المرحلة المقبلة في مواصلة مسيرة البناء والتقدم وتحقيق تطلعات شعبه إلى مزيدٍ من التنمية والازدهار».

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى الرئيس السيسي، بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وأعرب سموهم عن خالص التهاني والتبريكات للرئيس المصري، وتمنيات سموهم له بالتوفيق والسداد.

وكانت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات أعلنت فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفترة رئاسية جديدة، خلال مؤتمر صحافي عقدته، أمس.