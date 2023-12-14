49% نسبة التوطين في التعليم الحكومي بأبوظبي

كشف مركز الإحصاء في أبوظبي أن إجمالي عدد المعلمين المواطنين وغير المواطنين، في أبوظبي، شاملاً المعلمين في التعليم الحكومي والخاص ومدارس الشراكة، بلغ 28 ألفاً و854 معلماً ومعلمة، بينهم 5185 معلماً ومعلمة من المواطنين (بنسبة 18%) من إجمالي المعلمين، في حين بلغ عدد المعلمين غير المواطنين 23 ألفاً و669 معلماً ومعلمة بنسبة 82%.

وأفاد المركز في تقرير أصدره، أمس، بعنوان «إحصاءات التعليم 2022»، بأن التوطين في التعليم الحكومي بلغ أعلى مستوى في تاريخه، مسجلاً نسبة 48.9%، مقابل نسب متفاوتة خلال الأعوام الماضية لم تتعد 40%.

وبلغت نسبة التوطين في التعليم الخاص 0.3%، وفي مدارس الشراكة 8.8%.

وتفصيلاً، قال المركز إن إجمالي عدد المعلمين في التعليم الحكومي في إمارة أبوظبي بلغ 10 آلاف و135 معلماً ومعلمة، بينهم 4906 معلمين ومعلمات من المواطنين (بنسبة 48.9%) من إجمالي المعلمين، في أعلى نسبة للتوطين يشهدها التعليم الحكومي في أبوظبي، بينما بلغ عدد المعلمين غير المواطنين 5229 معلماً ومعلمة (بنسبة 51.1%) من إجمالي عدد المعلمين.

وأوضح المركز في تقرير أصدره، أمس، أن المعلمين المواطنين في القطاع الحكومي تركزوا في منطقتي أبوظبي والعين، إذ بلغ عددهم في منطقة أبوظبي 2318 معلماً ومعلمة، مقابل 2413 معلماً ومعلمة من غير المواطنين، ليبلغ إجمالي المعلمين في أبوظبي 4713 معلماً ومعلمة، في حين تفوق عدد المعلمين المواطنين في العين على عدد المعلمين غير المواطنين للمرة الأولى، ليبلغ عددهم 2418 معلماً ومعلمة، مقابل 2060 معلماً ومعلمة من غير المواطنين.

ويبلغ إجمالي عدد المعلمين في العين 4478 معلماً ومعلمة.

أما في الظفرة، فيبلغ عدد المعلمين غير المواطنين 756 معلماً ومعلمة، مقابل 170 معلماً ومعلمة من المواطنين، ويبلغ عدد المعلمين الإجمالي في الظفرة 926 معلماً ومعلمة.

وكشف المركز أن إجمالي عدد المعلمين في التعليم الخاص في الإمارة، يبلغ 16 ألفاً و145 معلماً ومعلمة، من بينهم 52 معلماً ومعلمة من المواطنين (بنسبة 0.3%) من إجمالي عدد المعلمين في التعليم الخاص، في حين يبلغ عدد المعلمين والمعلمات من غير المواطنين في التعليم الخاص 16 ألفاً و93 معلماً ومعلمة، بنسبة 99.7%.

وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي عدد المعلمين في منطقة أبوظبي يبلغ 11 ألفاً و500 معلم ومعلمة، بينهم 24 معلماً ومعلمة من المواطنين.

ويبلغ عدد المعلمين غير المواطنين 11 ألفاً و476 معلماً ومعلمة.

وفي العين، يبلغ إجمالي عدد المعلمين 4007 معلمين ومعلمات، بينهم تسع معلمات مواطنات، ولا يوجد معلمون رجال مواطنون، بينما يبلغ عدد المعلمين من غير المواطنين 3998 معلماً ومعلمة.

كما بلغ إجمالي عدد المعلمين في الظفرة 638 معلماً ومعلمة، بينهم 19 معلمة مواطنة، ولا يوجد معلمون رجال مواطنون.

ويبلغ عدد المعلمين غير المواطنين 619 معلماً ومعلمة.

ووفقاً لإحصاء أبوظبي، يبلغ عدد المعلمين في مدارس الشراكة التعليمية (التي تعد نتاجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص) في أبوظبي 2574 معلماً ومعلمة، بينهم 227 معلماً ومعلمة من المواطنين في منطقة أبوظبي والعين (بنسبة 8.8%)، وغير المواطنين 2347 معلماً ومعلمة (بنسبة 91.2%)، بينما لا توجد مدارس للشراكة في منطقة الظفرة.

0.3% نسبة التوطين في قطاع التعليم الخاص بأبوظبي.