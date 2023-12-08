«الوطنية لحقوق الإنسان» تستعرض جهودها التوعوية

استقبلت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في مقرها بالعاصمة أبوظبي، أمس، وفد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة ممثل المكتب الرئيسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف كاثارينا روز، وعدد من ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من مختلف الدول الصديقة. وتناول اللقاء الذي حضره رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مقصود كروز، وأمين عام الهيئة الدكتور سعيد الغفلي، تبادل وجهات النظر في المسائل الحقوقية، وسبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات.

واستعرض مقصود كروز خلال اللقاء مستجدات جهود تأسيس الهيئة على المستوى التنظيمي والحقوقي منذ إنشائها في عام 2021، والمشاركات والمساهمات الفاعلة التي قامت بها على الصعيدين المحلي والدولي، كما تم استعراض الجهود المبذولة في نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال صناعة المحتوى الإعلامي التثقيفي للمجتمع.

وتعرف الوفد إلى المرافق المتنوعة للهيئة التي تسهم في خلق بيئة محفزة وإبداعية للممارسات الحقوقية.

يذكر أن الزيارة تأتي بعد الندوة السنوية التي نظمها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، بعنوان «التغير المناخي وحقوق الإنسان.. دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان» في الخامس من ديسمبر الجاري، بالتزامن مع مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، الذي تستضيفه الإمارات في مدينة «إكسبو دبي».