مبادرة جديدة لتعزيز دور التطوع التخصصي في دبي

أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي، مبادرة جديدة لتوسيع حجم ونوعية التطوع التخصصي للأفراد والفرق ذوي الخبرة والمهارة، في عدد من المجالات التي تهم أفراد المجتمع، بما يشكّل وسيلة فعالة لتعزيز التلاحم الاجتماعي، وقاعدة للتنمية المستدامة.

وكُشف عن المبادرة، أمس، ضمن احتفاء الهيئة باليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس من ديسمبر كل عام، ويشكّل فرصة لتسليط الضوء على أهمية العمل التطوعي، والتنويه بجهود المتطوعين في المجالات والمبادرات المختلفة، والإعلان عن مبادرات جديدة لتوسيع مشاركة المتطوعين والفرق التطوعية في مجالات التنمية الوطنية، ودعم أفراد المجتمع.

وتحت شعار «نحن معكم»، تتضمن المرحلة الأولى من المبادرة، التركيز على ثلاث فئات من المهنيين التخصصين، هم القانونيون ضمن مبادرة «حقك»، والمهندسون في «دارك»، والاختصاصيون الاجتماعيون في «وليف». وستعمل الهيئة على استقطاب المحامين المرخصين في دبي، لتقديم الاستشارات القانونية بشكل مجاني، والترافع في بعض القضايا، ومدّ يد العون للمجتمع بمختلف أطيافه، لاسيما الفئات المحتاجة لمثل هذه الخدمات.

كما ستستقطب المهندسين والاستشاريين لتزويد المستفيدين بالمعلومات الأساسية اللازمة للبناء، للتغلب على التحديات التي يواجهونها خلال مراحل البناء.

وستسعى الهيئة - في المرحلة الأولى من المبادرة - إلى استقطاب متطوعين من الاختصاصيين الاجتماعيين، لتقديم الدعم للمسجلين في برنامج «وليف» من كبار المواطنين.

وأشار المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في الهيئة، حريز المر بن حريز، إلى أن المبادرة تعكس التزام ذوي الخبرة التخصصية، بمشاركة مهاراتهم ومواردهم لدعم الآخرين، وتحسين الظروف المحيطة بهم.

وأعرب عن فخره باستقطاب أكثر من 54 ألف متطوع من جميع الجنسيات وفي جميع المجالات.

وتم خلال احتفالية الهيئة، تكريم ستة من الفرق والمبادرات التطوعية الأكثر نشاطاً، كما تم تكريم 14 متطوعاً سجلوا العدد الأكبر من الساعات التطوعية في برنامج دبي للتطوع، خلال العام الجاري.