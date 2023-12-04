الإمارات تقود التحالف العالمي للحدّ من انبعاثات الحرائق

وقّعت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، مذكرات تفاهم وإعلانات نوايا مع ثماني منظمات عالمية مرموقة معنية بالإطفاء ومكافحة الحرائق، في إطار تعزيز العمل والتنسيق الدولي المشترك في سبيل تشكيل تحالف عالمي تحت مظلة «المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون» (I2LEC)، وبناء منظومة عمل موحّدة، هدفها خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الحرائق في العالم، والإسهام في الجهود العالمية للتخفيف من الآثار السلبية والتحديات الناجمة عن التغيّر المناخي، ودعماً لأهداف مؤتمر الأطراف «كوب 28».

وتم إطلاق «التحالف العالمي للحدّ من انبعاثات الحرائق»، وتوقيع مذكرات التفاهم على هامش مؤتمر «كوب 28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات في «مدينة إكسبو دبي» حتى 12 ديسمبر الجاري، وضمن مؤتمر دولي عُقد في فندق «أرماني» بدبي، بعنوان «الاستعداد البيئي»، تناول سُبل تعزيز التنسيق والعمل التكاملي العالمي في مجال مكافحة الحرائق، خصوصاً في ما يتعلق بمعالجة آثارها البيئية، وأضرارها على المناخ والتلوّث بسبب الانبعاثات الناجمة عنها.

وقّع مذكرات التفاهم عن الجانب الإماراتي، المدير العام للدفاع المدني بدبي، الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، فيما قام ممثل الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق في الولايات المتحدة الأميركية (NFPA)، أوتو دروزد، وبيل لي، عن الوكالة الوطنية لمكافحة الحرائق في كوريا الجنوبية (KNFA)، بتوقيع مذكرتيّ «إعلان نوايا» مع الجانب الإماراتي. كما وقّع مذكرات التفاهم كل من: ميلان دوبروفاك، عن المنظمة الدولية لخدمات الإطفاء والإنقاذ في سلوفينيا (CTIF)، وريتشارد آبوت، عن المجلس الوطني لرؤساء الإطفاء في المملكة المتحدة (NFCC)، وإيريك فلوريس، عن الاتحاد الوطني للإطفاء في فرنسا (FNSPF) وأجيت راغافان، عن جمعية الحرائق والأمن في الهند (FSAI)، وجون كولي، عن جمعية الحرائق في أستراليا (FPA).

وتمثل هذه المنظمات الموقعة أكثر من 56 دولة حول العالم، ما يمثل تحالفاً عالمياً واسعاً يعزز الأمن والوقاية وسلامة المجتمعات حول العالم.

مبادرات ريادية

تأتي هذه الخطوة تتويجاً لعمل الدفاع المدني الإماراتي، وامتداداً للمبادرات البيئية الريادية التي أطلقها ضمن برنامج «الاستعداد البيئي»، كمبادرة عالمية من وزارة الداخلية للحدّ من الانبعاثات الكربونية من حوادث الحريق حول العالم، بما يعزز فرص الوصول إلى الحياد المناخي.

ويُعدّ البرنامج منصّة موحّدة لقاعدة بيانات حوادث الحريق عالمياً، بمشاركة أكبر منظمات الإطفاء في العالم، حيث يجري من خلالها تحليل البيانات وقياس نسب الكربون الناتجة عن حوادث الحريق لكل قارة، وتصنيفها وتوجيهها إلى منظمات الإطفاء المسؤولة عن القارة، بهدف تقليل حوادث الحريق عالمياً والانبعاثات الكربونية الناتجة عنها.

خريطة حرارية للجرائم البيئية

كما أطلق الدفاع المدني «الخريطة الحرارية للجرائم البيئية»، بالتعاون مع القطاع الخاص، وهي مبادرة تقنية ريادية تبين ملامح وأشكال وبيانات الجرائم المتعلقة بالبيئة، وقد أظهرت معلومات فريدة من نوعها تتعلق بربط عدد من الجرائم بالتغييرات المناخية، وتعزّز من تبادل المعلومات والبيانات بين الدول وبين المنظمات العاملة في مكافحة الجرائم والحرائق حول العالم.

وبذلك تنضم المنظمات المشاركة في التحالف الدولي الجديد بقيادة دولة الإمارات إلى جهود عالمية متكاملة لتبادل البيانات والمعلومات، وسُبل خفض الانبعاثات الكربونية، ووسائل التعامل مع الحرائق وأماكنها حول العالم ومسبباتها الرئيسة، بهدف تعزيز أمن وسلامة المجتمعات، واستدامة البيئة الآمنة الصحية حول العالم.

«الاستعداد البيئي»

وخلال مؤتمر الاستعداد البيئي، قدّم المطروشي، الشكر والتقدير لكل المشاركين، منوّهاً بأهداف المؤتمر الذي يحقق ويدعم أهداف مؤتمر الأطراف «كوب 28»، الذي يُعدّ الحدث الأهم عالمياً في مجال العمل المناخي، إذ يجمع صُنّاع القرار من حول العالم للخروج بتصورات وتوافقات حول الإجراءات الواجب اتخاذها في سبيل تعزيز جهود خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري.

كما استعرض كل من مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، عفاف المهيري، ومدير إدارة الرقابة والتفتيش بالدفاع المدني بدبي، الرائد عيسى المطوّع، مبادرات الدفاع المدني للاستعداد البيئي والخريطة الحرارية، وغيرها من جهود تخدم السياق ذاته، إلى جانب عرض أهم الأهداف البيئية الواجب تحقيقها من أجهزة الدفاع المدني بالعالم.

وتطرّق مدير إدارة التمثيل الشرطي الدولي بوزارة الداخلية، المقدم د. أحمد الزرعوني، إلى المبادرة المناخية لإنفاذ القانون (I2LEC) ودورها في تعزيز قدرات الكوادر في مواجهة التحديات والجرائم المرتبطة بالمناخ.

• «التحالف» يدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز أمن وسلامة المجتمعات، واستدامة البيئة الصحية الآمنة.

• برنامج «الاستعداد البيئي» مبادرة من الإمارات إلى العالم، ومنصّة موحّدة لقاعدة بيانات حوادث الحريق عالمياً.