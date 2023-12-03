علاقة الأجيال الجديدة بالبيئة.. في محطة فارقة

أكدت مديرة كلية الإمارات للتطوير التربوي، الدكتورة مي ليث الطائي، أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» يسهم في ترسيخ مبادئ الاستدامة لدى الأجيال الناشئة.

وقالت إن المؤتمر يشكل محطة بارزة في العمل المناخي العالمي، إذ يوفر منصة تفاعلية تعزز آفاق الحوار والتعاون، بما يسهم في إيجاد أفضل الحلول للارتقاء بطموحات العمل المناخي على مستوى العالم. وأضافت أن استضافة دولة الإمارات لـ«كوب 28» تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة، ودورها العالمي والمحوري في دعم العمل المناخي، مشيرة إلى أن دولة الإمارات تؤمن بأهمية التعاون الخلاق لدعم قضية التغير المناخي.

وأوضحت الدكتورة مي الطائي أن المؤتمر يشهد أنشطة وفعاليات وبرامج ومبادرات، تجمع نخبة من صناع القرار والمسؤولين، ورموز وخبراء العمل المناخي على المستوى العالمي، لبحث أهمية تبني الاستدامة للحد من الانبعاثات الكربونية في شتى المجالات والقطاعات. وثمّنت كل الجهود الوطنية القائمة على إنجاح هذه التظاهرة العالمية التي تعزز مكانة دولة الإمارات ونهجها في دعم قضية التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات.

مي الطائي:

• «دولة الإمارات تؤمن بأهمية التعاون الخلّاق لدعم قضية التغير المناخي».