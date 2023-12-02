مرحباً بكم في مطار دبي.. «كوب 28» يزيّن جوازات القادمين

بادرت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي إلى تصميم ختم خاص لمؤتمر المناخ (كوب 28)، حرصاً منها على مواكبة الأحداث الدولية، وتزامناً مع استضافة الإمارات للمؤتمر الهادف إلى مناقشة التغير المناخي، واتخاذ إجراءات للحد من آثاره السلبية.

ويحتوي التصميم على شعار «كوب 28»، ورمز دبي، ورموز مناخية متعددة، لغاية استخدامه في ختم يُزيّن جوازات سفر القادمين عبر مطارات دبي، كذكرى تؤرّخ دخولهم لدبي، ومشاركتهم وسعيهم إلى الإسهام في حماية البيئة والتغير المناخي، كما يأتي لتجسيد مستهدفات عام الاستدامة والإسهام في إحداث تغيير إيجابي، من خلال تعزيز الوعي وتشجيع الابتكارات البيئية.

وتأتي هذه الخطوة لتعكس التزام «إقامة دبي» بالتنمية المستدامة وحماية البيئة، حيث تعمل الإدارة العامة على تعزيز الوعي المجتمعي على المستويين المحلي والعالمي، من خلال مبادرات مماثلة للختم، تستهدف من خلالها المسافرين عبر منافذها البرية والجوية، وتوظف في ذلك مختلف المناسبات الوطنية والاجتماعية، إلى جانب الاحتفالات الوطنية الإقليمية والعالمية.

وتُعد استضافة «كوب 28» فرصة لترسيخ دور دبي في التصدي للتغير المناخي، وتعزيز الوعي البيئي في استخدام الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية الخضراء، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مع ارتفاع حجم التحديات، وازدياد درجة الاهتمام بالتغير المناخي من طرف الحكومات والمؤسسات لاتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة.