رئيس الدولة يمنح سفير جنوب إفريقيا وسام الاستقلال

منح صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى دولة الإمارات، سعد كاتشاليا، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله، تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله في الدولة، ما أسهم في تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات.

وقلّد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، السفير، الوسام، معرباً عن تمنياته له التوفيق والنجاح في عمله، مُثنياً على دوره في تعزيز العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية جنوب إفريقيا في المجالات كافة.

من جانبه، أعرب كاتشاليا عن بالغ تقديره وشكره لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى الإنجازات التي حققتها الدولة، والتي تعكس حرص القيادة وطموحها للارتقاء بمكانتها، وتعزيز سمعتها في المجتمع الدولي.

وتقدّم بالشكر لجميع الجهات الحكومية في الدولة، على ما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في نجاح مهمته في توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.