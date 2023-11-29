زايد بن حمدان بن زايد يتفقد جاهزية مرافق «COP28»

زار سموّ الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، مدينة إكسبو دبي لتفقُّد جاهزية مرافق وخدمات المدينة، واطَّلع سموّه، على آخر الاستعدادات الميدانية لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (COP28)، إضافةً إلى مختلف التحضيرات الإدارية واللوجستية لاستقبال الوفود الأجنبية المشارِكة في المؤتمر الذي تنطلق فعالياته يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري.

وتفقَّد سموّه المواقع المخصَّصة للفِرَق الإعلامية المحلية والإقليمية والأجنبية، التي ستعمل على ضمان تغطية مباشرة ومتواصلة لفعاليات المؤتمر على مدى 13 يوماً، والذي سيشهد مشاركة أكثر من 160 رئيس دولة وحكومة، و85 ألف مشارك، وأكثر من 5000 من ممثِّلي وسائل الإعلام الحاصلين على الاعتماد الإعلامي الرسمي من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ.

رافق سموّه خلال زيارته إلى مدينة «إكسبو دبي»، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف (COP28)، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ومدير عام جهاز أمن الدولة في دبي، الفريق طلال حميد بالهول الفلاسي، ورئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي، محمد عبدالله الجنيبي، والشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، وأنجيلا مجلي، وعدد من أعضاء اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير للمؤتمر.