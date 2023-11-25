محمد بن راشد: الوطن العربي يمتلك عقولاً قادرة على التميّز في مجتمع المعرفة العالمي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن هذه المنطقة أهدت العالم منذ قرون، العلوم والاختراعات والأدوات التي شكّلت ركائز الطب الحديث والجراحات المتطورة، وهي قادرة اليوم على مواصلة هذا المسار من جديد، وأن العقول العربية المتميزة التي تؤمن بالعمل من أجل مستقبل الإنسان والإنسانية، تُعدّ بالملايين، ومساندتها مستمرة بمبادرات تدعم الابتكار والإبداع، لأنها تقود استئناف إسهام المنطقة في مجتمع المعرفة العالمي، والحضارة الإنسانية.

جاء ذلك خلال إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر تدوينة على موقع «إكس»، عن اسم الدكتور هاني نجم، من المملكة العربية السعودية، الفائز عن فئة الطب في الدورة الأولى من مبادرة «نوابغ العرب»، المبادرة الأكبر من نوعها عربياً التي أصبحت «نوبل العرب»، والتي تحتفي بإنجازات العقول العربية المتميزة وتكرّمها، وتسلط الضوء على ما حققه أصحابها، ودورهم في دفع مسارات التنمية والتقدّم الإنساني في المنطقة العربية والعالم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «نعلن اليوم عن الفائز بلقب (نوابغ العرب) عن فئة الطب، وهو الدكتور هاني نجم، وذلك لإسهاماته البارزة في تخصص الجراحة القلبية للأطفال والكبار، حيث أجرى أكثر من 10 آلاف عملية قلب للأطفال والبالغين، واستحدث ممارسات جراحية مبتكرة واستثنائية في تخصص جراحة القلب وأمراضه الخلقية».

كما قال سموه: «(نوابغ العرب) احتفاء بالعقول والمبدعين العرب، ورسالة تقدير لكل من يسهم في ريادة عالمنا العربي معرفياً، ويكون قدوة لأبنائه.. تكريمهم ودعمهم خطوة رئيسة في مواصلة مسار التقدّم المعرفي للمنطقة والعالم. منطقتنا أهدت العالم عبر القرون السابقة علوماً واختراعات، وقادرة على تحفيز أبنائها على استئناف هذا الدور».

وقال سموه في تغريدته: «أطلقنا قبل عام مبادرة (نوابغ العرب)، بهدف تكريم العلماء العرب، والاحتفاء بالعقول العربية، وتحفيز المبدعين العرب في قطاعات كالطب والهندسة، والاقتصاد والأدب والفنون وغيرها، فكما يحتفي العالم بالعلماء في جائزة (نوبل) نحتفي بالعلماء العرب في هذه الجائزة، لتكون (نوبل العرب)، واليوم نعلن أول الفائزين في جائزة (نوابغ العرب) في مجال الطب، وهو الدكتور هاني نجم، من المملكة العربية السعودية، رئيس قسم جراحة القلب للأطفال والبالغين بمستشفى كليفلاند كلينك في الولايات المتحدة، الذي تخصص في الجراحة القلبية للأطفال والكبار، واستحدث ممارسات جراحية مبتكرة واستثنائية عبر 10 آلاف عملية قلب أجراها. كل التوفيق للدكتور هاني نجم، ولجميع الأطباء العرب المتميزين الذين يسهمون في تطوير المعرفة الطبية، ويسهمون في تخفيف آلام البشر، ويبتكرون ويبدعون ويمهّدون طرقاً جديدة لمن يأتي بعدهم».

وفاز الدكتور السعودي هاني نجم بلقب مبادرة «نوابغ العرب»، المبادرة الأكبر من نوعها عربياً، في دورتها الأولى لعام 2023 عن فئة الطب، تقديراً لإسهاماته البارزة في تخصص الجراحة القلبية للأطفال والكبار، وابتكاراته الجراحية في علاج أمراض القلب الخلقية.

كما أجرى الدكتور هاني نجم أكثر من 10 آلاف عملية قلب للأطفال والبالغين، واستحدث ممارسات جراحية مبتكرة واستثنائية في تخصص جراحة القلب. وقد شارك في عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم سرطاني حرج من قلب جنين بعمر 26 أسبوعاً، داخل رحم والدته.

من جانبه، قال رئيس اللجنة العليا لمبادرة «نوابغ العرب»، محمد عبدالله القرقاوي: «(نوابغ العرب) مبادرة عربية على غرار جائزة (نوبل) العالمية، تسعى إلى تكريم العقول العربية المتميزة، ودعمها ورعايتها وتمكينها من توسيع دائرة إسهاماتها لخدمة البشرية».

وأضاف: «مبادرة (نوابغ العرب) هي تعبير عن إيمان محمد بن راشد بالعقول العربية وقدرتها على المنافسة عالمياً، وهي مسار رئيس في رؤية سموه في مسيرة استئناف حضارة المنطقة».

وأسهم الدكتور هاني نجم في تصميم وتطوير صمّام قلب مرن قابل للنمو داخل جسم الطفل، بشكل يواكب نموّه مع مرور الأعوام، وهو ابتكار يجنّب آلاف الرضّع والأطفال صعوبات ومخاطر العمليات الجراحية المتتالية.

ويترأس الدكتور هاني نجم، اليوم، قسم جراحة قلب الأطفال والبالغين في «كليفلاند كلينك»، في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأميركية. وولد هاني نجم وتعلّم في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وتميّز في دراسته الابتدائية والجامعية حتى تخرج في كلية الطب بجامعة الملك سعود عام 1985، وانتقل بعدها للخارج ليتدرب ويتخصص في جراحة القلب والصدر وجراحة القلب الخلقية للأطفال.

وطوّر على مدى 17 عاماً مركز القلب للأطفال في مركز الملك عبدالعزيز الطبي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وكان رائداً في إجراء جراحات القلب المعقّدة للمرضى في المملكة بدلاً من الحاجة إلى سفرهم للخارج طلباً للعلاج، وكان من أوائل من أجروا عملية زرع قلب صناعي في المملكة.

وترأس خلال مسيرته جمعية أطباء القلب السعودية، كما ترأس تحرير مجلة جمعية القلب السعودية، وكان أستاذاً مشاركاً في جامعة الملك عبدالعزيز للعلوم الصحية، وهو محاضر دولي في مجال جراحة القلب الخلقية.

وانضم إلى مستشفى كليفلاند كلينك عام 2016 رئيساً لمعهد جراحة القلب للأطفال وجراحة القلب الخلقية، وهو عضو في العديد من المنظمات المهنية الوطنية والدولية، منها جمعية القلب الخليجية، ومجلس أمناء الكلية الأميركية لأمراض القلب، والجمعية الأوروبية لجراحة القلب والصدر.

ويُعدّ الدكتور نجم خبيراً في مجال جراحة القلب الخلقية، حيث أجرى وشارك في أكثر من 10 آلاف عملية جراحية لحديثي الولادة، والأطفال والبالغين المصابين بأمراض القلب المعقّدة والحرجة.

وعلى المستوى الأكاديمي، يحاضر الدكتور نجم في جامعات سعودية وأميركية مرموقة، وهو اليوم أستاذ مشارك في تخصص الجراحة في كلية ليرنر للطب في «كليفلاند» بالولايات المتحدة الأميركية، وهو أستاذ مشارك في جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية في المملكة العربية السعودية.

والدكتور نجم متعاون أيضاً في مشروعات بحثية متعددة، بما في ذلك قاعدة بيانات متعددة المراكز كأداة قيّمة للممارسات القائمة على الأدلة في أمراض القلب الخلقية.

وقد تحدث الدكتور نجم في أكثر من 400 لقاء علمي وطبي وبحثي على مدى مسيرته المهنية، حيث شارك خبراته ومعارفه مع المجتمع الطبي العالمي.

ويشكّل المسار الأكاديمي والمهني والبحثي الحافل للدكتور هاني نجم الفائز بلقب «نوابغ العرب»، حافزاً وقدوة ونموذجاً يحتذى للشباب العربي، والأطباء العرب المتطلعين إلى مسيرة حافلة بالتميز والعطاء، والإسهام في بناء الجسم الطبي في أوطانهم والعالم العربي، بعد ما حققه من إنجازات نوعية نتيجة تحصيله العلمي والمعرفي الجاد واجتهاده التخصصي وتفانيه المهني في مواصلة التطوير في تخصص الجراحة القلبية والابتكار فيه، خصوصاً في مجال طب الأطفال وجراحة القلب الخلقية.

وأعلن عن الفائز بجائزة «نوابغ العرب 2023» عن فئة الطب بعد إنجاز كل مراحل تلقي وفرز وتقييم عشرات آلاف الترشيحات، التي وردت من مختلف المؤسسات والأفراد في كل أرجاء الوطن العربي.

نائب رئيس الدولة:

• (نوابغ العرب) احتفاء بالعقول والمبدعين العرب.. ورسالة تقدير لكل من يسهم في ريادة عالمنا العربي معرفياً.

• منطقتنا أهدت العالم عبر القرون السابقة علوماً واختراعات.. وقادرة على تحفيز أبنائها على استئناف هذا الدور.

• «نوابغ العرب» أصبحت «نوبل العرب» لتحتفي بإنجازات العقول العربية المتميزة وتُكرّمها وتسلط الضوء على ما حققه أصحابها.

• الدكتور هاني نجم فاز بلقب مبادرة «نوابغ العرب» تقديراً لإسهاماته البارزة في تخصص الجراحة القلبية للأطفال والكبار وابتكاراته الجراحية.

استئناف الإسهام العربي

تحفّز مبادرة «نوابغ العرب» استئناف إسهام المنطقة العربية في مسارات الحضارة الإنسانية، عبر تكريم المتميزين في العالم العربي، وتسليط الضوء على إبداعاتهم وابتكاراتهم، وقصص نجاحهم وتميّزهم، والاحتفاء بأدوارهم الاستثنائية في رفد مخزون الحضارة، ودعم تقدّم المجتمعات في المنطقة العربية بشكل خاص والعالم ككل.

المبدع العربي في دائرة الضوء

تُعرّف جائزة «نوابغ العرب»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بألمع العقول المبدعة في العالم العربي، وتحتفي بها وتسلط الضوء على إنجازاتها النوعية، التي أحدثت أثراً إيجابياً ملموساً ومؤثراً ومثمراً. وتحتفي «نوابغ العرب» بالمبدعين والمتميزين في ست فئات هي: الهندسة والتكنولوجيا، والطب، والاقتصاد، والعمارة والتصميم، والعلوم الطبيعية، والأدب والفنون.

وتقدّم جائزة «نوابغ العرب» الدعم للابتكار والتقدّم العلمي والمعرفي والثقافي والفكري في العالم العربي، من خلال مساندة المبدعين العرب، وتحفيزهم لمواصلة عطائهم، وتوسيع دائرة المستفيدين منه، محلياً وعربياً وعالمياً.