محمد بن راشد: الوطن العربي يمتلك عقولا قادرة على التميز في مجتمع المعرفة العالمي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن هذه المنطقة أهدت العالم منذ قرون العلوم والاختراعات والأدوات التي شكلت ركائز الطب الحديث والجراحات المتطورة وهي قادرة اليوم على مواصلة هذا المسار من جديد، وأن العقول العربية المتميزة التي تؤمن بالعمل من أجل مستقبل الإنسان والإنسانية تُعَدّ بالملايين ومساندتها مستمرة بمبادرات تدعم الابتكار والإبداع، لأنها تقود استئناف مساهمة المنطقة في مجتمع المعرفة العالمي والحضارة الإنسانية.

جاء ذلك خلال إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر تدوينة على موقع إكس عن اسم الدكتور هاني نجم من المملكة العربية السعودية الفائز عن فئة الطب في الدورة الأولى من مبادرة "نوابغ العرب"، المبادرة الأكبر من نوعها عربياً، التي أصبحت "نوبل العرب" والتي تحتفي بإنجازات العقول العربية المتميزة وتكرّمها وتسلط الضوء على ما حققه أصحابها ودورهم في دفع مسارات التنمية والتقدم الإنساني في المنطقة العربية والعالم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نعلن اليوم عن الفائز بلقب "نوابغ العرب" عن فئة الطب وهو الدكتور هاني نجم .. وذلك لمساهماته البارزة في تخصص الجراحة القلبية للأطفال والكبار حيث أجرى أكثر من 10 آلاف عملية قلب للأطفال والبالغين واستحدث ممارسات جراحية مبتكرة واستثنائية في تخصص جراحة القلب وأمراضه الخلقية.

كما قال سموه: "نوابغ العرب احتفاء بالعقول والمبدعين العرب .. ورسالة تقدير لكل من يساهم في ريادة عالمنا العربي معرفياً ويكون قدوة لأبنائه .. تكريمهم ودعمهم خطوة رئيسية في مواصلة مسار التقدم المعرفي للمنطقة والعالم .. منطقتنا أهدت العالم عبر القرون السابقة علوم واختراعات وقادرة على تحفيز أبنائها على استئناف هذا الدور".

وفاز الدكتور السعودي هاني نجم بلقب مبادرة "نوابغ العرب"، المبادرة الأكبر من نوعها عربياً، في دورتها الأولى للعام 2023 عن فئة الطب وذلك تقديراً لمساهماته البارزة في تخصص الجراحة القلبية للأطفال والكبار وابتكاراته الجراحية في علاج أمراض القلب الخُلقية.

كما أجرى الدكتور هاني نجم أكثر من 10,000 عملية قلب للأطفال والبالغين واستحدث الدكتور هاني نجم ممارسات جراحية مبتكرة واستثنائية في تخصص جراحة القلب ..وقد شارك في عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم سرطاني حرج من قلب جنين بعمر 26 أسبوعاً داخل رحم والدته.

من جانبه قال معالي محمد عبدالله القرقاوي، رئيس اللجنة العليا لمبادرة "نوابغ العرب": "نوابغ العرب مبادرة عربية على غرار جائزة نوبل العالمية تسعى لتكريم العقول العربية المتميزة ودعمها ورعايتها وتمكينها من توسيع دائرة مساهماتها لخدمة البشرية".

وأضاف معاليه: "مبادرة نوابغ العرب هي تعبير عن إيمان محمد بن راشد بالعقول العربية وقدرتها على المنافسة عالمياً وهي مسار رئيسي في رؤية سموه في مسيرة استئناف حضارة المنطقة".

- أول صمام قلبي مرن ينمو مع الطفل..

ساهم الدكتور هاني نجم في تصميم وتطوير صمام قلب مرن قابل للنمو داخل جسم الطفل، بشكل يواكب نمو الطفل مع مرور الأعوام ..وهو ابتكار يجنّب آلاف الرضّع والأطفال صعوبات ومخاطر العمليات الجراحية المتتالية.

- سيرة ومسيرة..

ويرأس الدكتور هاني نجم اليوم قسم جراحة قلب الاطفال والبالغين في كليفلاند كلينك، في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وولد هاني نجم وتعلّم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وتميّز في دراسته المدرسية والجامعية حتى تخرج من كلية الطب بجامعة الملك سعود عام 1985 ..انتقل بعدها للخارج ليتدرب ويتخصص في جراحة القلب والصدر وجراحة القلب الخلقية للأطفال.

طوّر على مدى 17 عاماً مركز القلب للأطفال في مركز الملك عبدالعزيز الطبي في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وكان رائداً في إجراء جراحات القلب المعقدة للمرضى في المملكة العربية السعودية بدل الحاجة لسفرهم للخارج للعلاج، وكان من أوائل من أجروا عملية زرع قلب صناعي في المملكة.

ترأس خلال مسيرته جمعية أطباء القلب السعودية ..كما ترأس تحرير مجلة جمعية القلب السعودية، وكان أستاذاً مشاركاً بجامعة الملك عبدالعزيز للعلوم الصحية، وهو محاضر دولي في مجال جراحة القلب الخلقية.

انضم إلى مستشفى كليفلاند كلينك عام 2016 كرئيس لمعهد جراحة القلب للأطفال وجراحة القلب الخلقية ..وهو عضو في العديد من المنظمات المهنية الوطنية والدولية، ومنها جمعية القلب الخليجية، ومجلس أمناء الكلية الأمريكية لأمراض القلب، والجمعية الأوروبية لجراحة القلب والصدر.

يعتبر الدكتور نجم خبيرا في مجال جراحة القلب الخلقية حيث أجرى وشارك في أكثر من 10,000 عملية جراحية لحديثي الولادة والأطفال والبالغين المصابين بأمراض القلب وحالاتها المعقدة والحرجة.

وعلى المستوى الأكاديمي، يحاضر الدكتور نجم في جامعات سعودية وأمريكية مرموقة ..وهو اليوم أستاذ مشارك في تخصص الجراحة في كلية ليرنر للطب في كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية ..وهو أستاذ مشارك في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بالمملكة العربية السعودية.

والدكتور نجم متعاون أيضاً في مشاريع بحثية متعددة بما في ذلك قاعدة بيانات متعددة المراكز كأداة قيمة للممارسات القائمة على الأدلة في أمراض القلب الخلقية.

وقد تحدث الدكتور نجم في أكثر من 400 لقاء علمي وطبي وبحثي على مدى مسيرته المهنية حيث شارك خبراته ومعارفه مع المجتمع الطبي العالمي.

- قدوة للشباب والأطباء العرب.

ويشكل المسار الأكاديمي والمهني والبحثي الحافل للدكتور هاني نجم الفائز بلقب "نوابغ العرب" حافزاً وقدوة ونموذجاً يحتذى للشباب العربي والأطباء العرب المتطلعين إلى مسيرة حافلة بالتميز والعطاء والمساهمة في بناء الجسم الطبي في أوطانهم والعالم العربي، بعد ما حققه من إنجازات نوعية نتيجة تحصيلهم العلمي والمعرفي الجاد واجتهاده التخصصي وتفانيه المهني في مواصلة التطوير في تخصص الجراحة القلبية والابتكار فيه، خاصة في مجال طب الأطفال وجراحة القلب الخلقية.

وتم الإعلان عن الفائز بجائزة "نوابغ العرب 2023" عن فئة الطب بعد إنجاز كافة مراحل تلقي وفرز وتقييم عشرات الآلاف من الترشيحات التي وردت من مختلف المؤسسات والأفراد في كافة أرجاء الوطن العربي.

- استئناف المساهمة العربية في الحضارة الإنسانية..

وتحفز مبادرة "نوابغ العرب" استئناف مساهمة المنطقة العربية في مسارات الحضارة الإنسانية عبر تكريم المتميزين في العالم العربي وتسليط الضوء على إبداعاتهم وابتكاراتهم وقصص نجاحهم وتميزهم والاحتفاء بأدوراهم الاستثنائية في رفد مخزون الحضارة ودعم تقدم المجتمعات في المنطقة العربية بشكل خاص والعالم ككل.

- المبدع العربي في دائرة الضوء..

وتعرّف جائزة نوابغ العرب، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بألمع العقول المبدعة في العالم العربي وتحتفي بها وتسلط الضوء على إنجازاتها النوعية التي أحدثت أثراً إيجابياً ملموساً ومؤثراً ومثمراً.

وتحتفي "نوابغ العرب" بالمبدعين والمتميزين في ست فئات هي الهندسة والتكنولوجيا، والطب، والاقتصاد، والعمارة والتصميم، والعلوم الطبيعية، والأدب والفنون.

وتقدم جائزة نوابغ العرب الدعم للابتكار والتقدم العلمي والمعرفي والثقافي والفكري في العالم العربي، من خلال مساندة المبدعين العرب وتحفيزهم لمواصلة عطائهم وتوسيع دائرة المستفيدين منه محلياً وعربياً وعالمياً.

