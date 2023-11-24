منصور بن زايد يستقبل وفد «محمد بن راشد للفضاء» وفريق «طموح زايد 2»

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، فريق عمل مهمة «طموح زايد 2» في مركز محمد بن راشد للفضاء، ورائدي الفضاء سلطان النيادي وهزاع المنصوري، ترافقهم وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، سارة بنت يوسف الأميري.

وتبادل سموه مع الوفد خلال اللقاء الذي جرى في ديوان الرئاسة، الأحاديث الودية، مثمناً الجهود الدؤوبة التي بذلها فريق مركز محمد بن راشد لتحقيق «طموح زايد 2»، من خلال المهمة التاريخية التي سجلت باسم دولة الإمارات أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، وحثّهم على مواصلة رفد مسيرة الوطن بمزيد من المكتسبات التي تخدم تطلعاته ورؤية قيادته نحو المستقبل، مشيداً بروح الفريق الواحد التي تميزوا بها، ما كان له كبير الأثر في تحقيق الطموحات والإنجازات في هذا المجال الحيوي.

واطلع سموه من الوفد على مشروعات دولة الإمارات المستقبلية في قطاع الفضاء، وخطط المركز خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب «برنامج الإمارات لرواد الفضاء» الذي يستهدف تطوير فريق وطني من رواد الفضاء، للمشاركة في رحلات الاستكشاف المأهولة، وغيرها من البرامج.

وضم الوفد رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، حمد عبيد المنصوري، ونائب رئيس مجلس الإدارة، يوسف حمد الشيباني، ومدير عام المركز سالم حميد المري.

• منصور بن زايد حثّ على رفد مسيرة الوطن بمزيد من المكتسبات لتخدم رؤية قيادته نحو المستقبل.