"استدامة المسؤولية المجتمعية "محاضرة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث

قدم عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، محاضرة توعوية في مدرسة الإبداع العلمي الدولي بمنطقة ندّ الشبا بعنوان "استدامة المسؤولية المجتمعية في الموروث الإماراتي"، ضمن سعي المركز، واستمرارا لمهمته الوطنية التي تركز على المجتمع المحلي، وبهدف استدامة المسؤولية المجتمعية في الموروث الإماراتي، ومن أجل بناء جيل متسلح بثقافته، وفخور بهويته الوطنية،

وتطرق بن دلموك خلال المحاضرة إلى عدة محاور، أبرزها أهمية دعم العلاقات الاجتماعية بين أبناء المجتمع الواحد، ومدى أهميتها في خلق نسيج اجتماعي متماسك ومتعاون، كما شدد على برّ الوالدين وطاعتهما.

كما تناول موضوع الوطنية والمسؤولية المجتمعية، حيث بيّن للطلاب الكيفية التي يعكس فيها الشخص حبه وانتمائه لوطنه من خلال تحويله إلى سلوك إيجابي فاعل ومؤثر في المجتمع، وأوضح لهم أيضًا عن دورهم الكبير في إظهار الصورة الحقيقية لأبناء المجتمع الإماراتي، من خلال سلوكهم البناء في المجتمع.

كما دعاهم في نهاية حديثه إلى التمسك بهويتهم الوطنية، والحفاظ على ثوابت الموروث الشعبي الإماراتي الأصيل.

وختم الرئيس التنفيذي لمركز حمدان حديثه بالقول: قيمنا الأصيلة وموروثنا العريق يسهمان في تحفيز ابناءنا للوصول الى التفوق والريادة في جميع مجالات الحياة، ونحن نسعى لترسيخ هذه القيم والمبادئ لتكون ركيزتنا نحو مستقبل أكثر ازدهارًا لدولة الإمارات.