"بيئة" تطلق "جائزة روّاد المستقبل" دعماً للاستدامة

أعلنت مجموعة بيئة المتخصصة في قطاع الاستدامة، إطلاق "جائزة روّاد المستقبل"، والتي تستهدف أصحاب الأفكار والمشاريع المميزة في مجال تقديم حلول حماية البيئة ودعم الممارسات المستدامة.

ووقعت المجموعة مذكرة تفاهم مع شركة "دوليفو العالمية" المصنعة للسيارات الصديقة للبيئة لتنظيف الطرق العامة والمناطق الصناعية، بهدف رعاية الجائزة، التي تنظمها "بيئة تعليم".

وتُعد "جائزة روّاد المستقبل" مبادرة دولية تسعى لتكريم الأفكار والمشاريع المبتكرة التي تسهم في تشكيل مستقبل الاستدامة، إذ أرست الجائزة معايير دولية جديدة للتميز والاستدامة، والتي أطلقت هذ العام تحت رعاية الشيخة بدور القاسمي، رئيسة مجلس الأمناء ورئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة.

وقالت "بيئة" في بيان: تفتح الجائزة أبوابها للأفراد والمجموعات من مختلف القطاعات والدول ضمن محور تكريم الإنجاز الفردي والجهد الجماعي الذي يستهدف المعلمين وطلاب المدارس، وطلاب الجامعات، والمهنيين في أربع فئات رئيسية، هي "أفضل تطبيق على الهاتف المتحرك" و"أفضل نموذج أوَّلي أو اختراع" و"أفضل حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي" و"أفضل فيلم وثائقي".

وتُقدم "دوليفو العالمية" بموجب المذكرة الرعاية للمتسابقين الفائزين بالجائزة، إلى جانب توفير فرصة تدريب ضمن مرافق الشركة في إيطاليا لفائز واحد من طلاب الجامعات بهدف تمكينه من الحصول على الخبرة والتجربة العملية في مجال الاستدامة.

وأكدت هند الحويدي، الرئيس التنفيذي للتعليم في مجموعة بيئة، أن هذا العمل المشترك يتماشى مع الدور المحوري الذي تلعبه "بيئة" في دعم خيارات الاستدامة ومسيرة تقدمها في المنطقة، وقالت: "يُجسّد هذا التعاون مع "دوليفو العالمية" التزامنا المشترك بتعزيز الابتكار والتعليم، وترسيخ ثقافة الوعي البيئي، وتُكرّيم الأفراد والمجموعات والشركات التي تقود الجهود الرامية لتعزيز الاستدامة."

بدوره، قال أومبيرتو تشيني، الرئيس التنفيذي للعمليات في "دوليفو العالمية": "نتشارك العديد من القيم المؤسسية مع مجموعة بيئة ويسرُّنا أن ندعم "جائزة روّاد المستقبل" التي تسعى لتعزيز الاستدامة، فجوهر الاستدامة متجذر في منتجاتنا التي تتميز بترشيد استهلاك المياه والمساهمة في تعزيز نظافة الهواء، بفضل التكنولوجيا المتطورة التي نستخدمها والتي أثبتت كفاءتها".

وتٌشكّل "جائزة روّاد المستقبل" أحدث المبادرات التي أطلقتها "بيئة للتعليم" بهدف رفع الوعي، وإلهام العمل البيئي وتحفيز تبني الابتكار والممارسات المستدامة، وتُعدّ "بيئة للتعليم" إحدى الشركات التابعة لـ"مجموعة بيئة" وذراعها الخاص بالتوعية البيئية وتكريم الأفراد والمجموعات والشركات التي تسهم في بناء مستقبل مستدام، وتهدف "بيئة للتعليم" إلى غرس الوعي البيئي وتشجيع الجهود والممارسات المستدامة في الأوساط المدرسية والجامعية والمجتمعية والمهنيين والشركات.

وإلى جانب "جائزة روّاد المستقبل" تضم "بيئة للتعليم" تحت مظلتها "أكاديمية الاستدامة" التي تتواصل مع آلاف الطلاب والمعلمين من خلال المسابقات والألعاب التفاعلية حول مبادئ الاستدامة في المناهج التعليمية بالمدارس، و"معهد الإدارة البيئية والاستدامة" الذي يُوفّر برامج تعليمية وتنموية متطورة تم تصميمها للمهنيين ولتعزيز المؤهلات المتخصصة، بالإضافة إلى "برامج التدريبات الداخلية" لموظفي "مجموعة بيئة".