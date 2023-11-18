الإمارات ومالطا تدعوان لعقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن فلسطين

دعت دولتا الإمارات ومالطا لعقد اجتماع لمجلس الأمن الأسبوع المقبل، في ضوء التطورات «المقلقة للغاية» بفلسطين.

وقالت المتحدثة باسم بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة شهد مطر، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس»: دعت دولة الإمارات ومالطا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الأسبوع المقبل، في ضوء التطورات المقلقة للغاية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتأثيرها الشديد على النساء والأطفال.

وأضافت شهد مطر أن دولتي الإمارات ومالطا، طلبتا من سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، تقديم إحاطات أمام المجلس.

يأتي ذلك بعد ساعات من نقل الإمارات أول دفعة من الأطفال الفلسطينيين المصابين، من مطار العريش الدولي، تمهيدًا لعلاجهم في دولة الإمارات.

والـ45 طفلاً، الذين نقلوا إلى الطائرة الإماراتية، هم الدفعة الأولى التي ستصل إلى الإمارات، من إجمالي 1000 طفل فلسطيني مع عائلاتهم لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات الإمارات إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم.