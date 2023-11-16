10 آلاف زائر من 90 دولة في «أسبوع أبوظبي للزراعة»

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، انطلاق الدورة الثانية من «أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي 2023»، الإثنين المقبل، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وذلك بحضور أكثر من 10 آلاف زائر من المختصين في مجالات الزراعة وإنتاج الغذاء من نحو 90 دولة حول العالم، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 600 شركة عارضة من 40 دولة حول العالم.

وتفصيلاً، تنطلق النسخة الثانية من «أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي»، خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري، ومعرض أبوظبي الدولي للأغذية 2023 (أديف) خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وأعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، في إحاطة إعلامية نظّمتها في أبوظبي أمس، أن أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي، يتم تنظيمه بالشراكة مع «مجموعة أدنيك»، حيث سيشهد أربع فعّاليات أخرى، تشمل تنظيم النسخة الثانية من معرض أبوظبي الدولي للأغذية (أديف)، ومعرضي «فيف الشرق الأوسط وإفريقيا للإنتاج الحيواني»، و«البستنة والزراعة في الشرق الأوسط وإفريقيا»، اللذين تنظمهما الشركة الهولندية «فينيو الأوروبية للمعارض»، بالإضافة إلى تنظيم المؤتمر الدولي حول «الميكروبيوم» الخاص بصحة الإنسان والنبات - التطبيقات والتحديات 2023، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع جامعة الإمارات، مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية.

وأفادت الهيئة بأن معرض أبوظبي الدولي للأغذية (أديف) سيوفر منصة عالمية لعرض آخر الابتكارات، وأحدث ما توصلت إليه التقنيات العالمية في مجال تصنيع وإنتاج الغذاء، بالإضافة إلى عقد الشراكات واكتشاف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي، وكذلك الإعلان عن العديد من العقود والصفقات واتفاقات الشراكة التي أبرمتها المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وتوقيع المزيد منها خلال فعاليات المعرض، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من الاجتماعات الثنائية بين المشترين والبائعين في سلاسل التوريد المختلفة، ويقام المعرض بالتزامن مع معرض أبوظبي التاسع للتمور، بالشراكة مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» خلال الإحاطة الإعلامية، أكد مدير إدارة الاتصال والمشاركة المجتمعية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بدر حسن الشحي، أن «أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي 2023» يعد الحدث الأكبر للزراعة المُستدامة والأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يتوقّع خلال دورته الثانية حضور أكثر من 600 شركة عارضة من 40 دولة حول العالم، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف زائر من المختصين في مجالات الزراعة وإنتاج الغذاء من نحو 90 دولة حول العالم.

وذكر الشحي أن معرض أبوظبي الدولي للأغذية سيستقطب أكثر من 550 عارضاً من 50 دولة حول العالم، خُصّص لهم 20 جناحاً دولياً بالمعرض، كما يستقطب كوكبة من الخبراء والمتخصصين والزوّار من مختلف دول العالم المهتمين بقطاع الأغذية والمشروبات والصناعات الغذائية.

وفي كلمته، قال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، التابع لمجموعة «أدنيك»، خليفة القبيسي: «تشهد أجندة مجموعة أدنيك خلال هذا الأسبوع استضافة العديد من المعارض العالمية الكبرى المتخصصة في قطاع الأغذية، والإنتاج الزراعي وفي مقدمتها الدورة الثانية من معرض أبوظبي الدولي للأغذية (أديف)، والدورة التاسعة من معرض أبوظبي للتمور التي تنظمهما مجموعة أدنيك، تماشياً مع توجهات حكومة أبوظبي لضمان وفرة الغذاء ضمن منظومة متكاملة للأمن الغذائي باستخدام التكنولوجيا المتطورة، والتطبيقات المبتكرة لتعزيز الإنتاج المستدام للقطاع، إضافة إلى معرض فيف الشرق الأوسط وإفريقيا في عام 2023، الذي يُعد الأبرز في قطاع الإنتاج الحيواني، والذي يسلّط الضوء هذا العام على سلسلة إنتاج البروتين الحيواني من المزرعة إلى المائدة».

• الشركات العارضة من 40 دولة حول العالم.