مشروع لتصنيع طائرة الشحن بدون طيار «بلاك سوان» في الإمارات

أعلن صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية بدولة الإمارات، وشركة الطيران المتخصصة في مجال طائرات الشحن بدون طيار «دروناميكس»، أمس، توقيعهما مذكرة شروط لتأسيس مشروع مشترك لإنتاج طائرة الشحن بدون طيار «بلاك سوان» لتلبية الطلب العالمي ومتطلبات عملاء «دروناميكس» الدوليين والمحليين. وسيشكل المشروع المشترك أول مصنع للإنتاج التسلسلي لهذه الطائرات المبتكرة.

وكان صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية قد أصبح في أواخر عام 2022 أكبر مستثمر استراتيجي في «دروناميكس»، بعدما ضخ استثمارات في الشركة من خلال قسم رأس المال الاستثماري التابع له.

وتأتي مذكرة الشروط لهذا المشروع المشترك، التي جرى توقيعها في معرض دبي للطيران 2023، بناءً على استثمار قسم رأس المال الاستثماري ومذكرة التفاهم الموقعة بين الصندوق و«دروناميكس» الشهر الماضي، خلال حفل إطلاق دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لمجمع صناعة المركبات الذكية في مدينة مصدر.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، عبدالله الجعبري: «يواصل صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية تنفيذ التزامه بالاستثمار في شراكات مستدامة مالياً، وتسهم في بناء القدرات التصنيعية والتكنولوجية بدولة الإمارات».

وأضاف: «من خلال الاستفادة من تكنولوجيا الطائرات بدون طيار الرائدة من (دروناميكس) والمنظومة اللوجستية والبنية التحتية المتقدمة في دولة الإمارات، سيوفر هذا المشروع المشترك القاعدة التصنيعية لهذا الحلّ التكنولوجي المتقدم الذي نعتقد أنه سيرسي معايير جديدة في قطاع الخدمات اللوجستية الجوية، خصوصاً التوصيل لمسافات متوسطة».

من جهته، قال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «دروناميكس»، سفيلين رانجيلوف: «سيسهم هذا المشروع المشترك في تعزيز حضور تكنولوجيا طائرات الشحن بدون طيار، التي نقدمها على نطاق واسع، كما أن تعاوننا مع صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية، وهو مستثمر استراتيجي رئيس في (دروناميكس)، سيعزز رؤيتنا بشأن تسليم شحنات التوصيل في اليوم نفسه».