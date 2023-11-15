مكتوم بن محمد: الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي أولويات القيادة

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن دولة الإمارات حريصة على توسيع أطر الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات الإقليمية والدولية، بما يضمن بناء اقتصاد متنوع ومستدام يحفّز كل قطاعاته على النمو، بما فيها الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي اللذان يأتيان ضمن الأولويات التي توليها القيادة الرشيدة كل الاهتمام، كركيزة من ركائز التنمية المستدامة.

وأشار سموه إلى المبادرات التي أطلقتها دولة الإمارات في مجال الابتكار الزراعي، والهادفة إلى مضاعفة الاستثمار في الزراعة الذكية، وابتكار النظم الغذائية ودعمها عالمياً، والعمل مع الشركاء الدوليين لإحداث تغيير إيجابي ملموس على مستوى الاستثمار في الابتكارات الزراعية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي والحد من تداعيات التغيرات المناخية، وكذلك توحيد الجهود الدولية لإيجاد حلول عملية ومبتكرة لتطوير قطاع الزراعة حول العالم، مثنياً على جهود الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وأثرها في تعزيز أهداف الأمن الغذائي في العالم العربي.

جاء ذلك خلال افتتاح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، يرافقه وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، المقر الإقليمي الجديد للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في منطقة الروية الثانية في دبي، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله إلى المقر، رئيس الهيئة ورئيس مجلس الإدارة محمد بن عبيد المزروعي.

وتابع سموه، خلال الافتتاح، عرضاً تضمن تفاصيل المقر الإقليمي الجديد للهيئة المكوّن من أربعة طوابق، وتم تشييده على أرض بمساحة 5574 متراً مربعاً، منحة مقدمة من حكومة دبي.

كما استمع سمو النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، إلى شرح حول أنشطة الهيئة، تلته جولة في مرافق المقر اطلع خلالها على القاعة الرئيسة متعددة الاستخدامات، حيث أعرب سموه عن أمنياته للهيئة مزيداً من التوفيق والسداد في القيام برسالتها ومهامها على الوجه الأكمل، بما يدعم جهود التنمية الزراعية ويحقق الأمن الغذائي في العالم العربي، علاوة على تعظيم العائد على الاستثمار الزراعي.

جدير بالذكر أن المكتب الإقليمي للهيئة سيدعم استثماراتها، حيث تبلغ جملة أصول الشركات التي تسهم فيها الهيئة نحو 427 مليون دولار. وقد تم إنشاء المقر الجديد وفق أحدث النماذج المعمارية، حيث تم تصميم ومتابعة تنفيذ خدمات المبنى الذكي باستخدام أحدث التقنيات في مجال إدارة الطاقة والأمن والمراقبة، وسهولة الوصول إلى المبنى، كما يضم مركز بيانات حديثاً، وفق أفضل المواصفات العالمية لخفض المخاطر المتعلقة بفقدان البيانات.

مكتوم بن محمد:

• الإمارات حريصة على توسيع أطر الشراكة والتعاون مع مختلف الجهات الإقليمية والدولية.