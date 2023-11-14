«الأرصاد» يتوقع تأثر الدولة بامتداد منخفض جوي من الأربعاء حتى السبت

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة، خلال الفترة من الأربعاء حتى السبت المقبلين، بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يصاحبه تيار هوائي من الغرب وكتلة هوائية باردة، مع تدفق السحب من الغرب، تتخللها السحب الركامية، على مناطق متفرقة، ويصاحبها سقوط أمطار.

وأضاف المركز، في تقرير عن الحالة الجوية، أن يوم الأربعاء المقبل سيشهد ظهور السحب شرقاً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية بعد الظهر.

كما تزداد كميات السحب تدريجياً ليلاً على البحر والجزر مع احتمال سقوط أمطار.

وفي يومي الخميس والجمعة، يتعمق المنخفض في طبقات الجو العليا، حيث تزداد كميات السحب، وتتخللها السحب الركامية على مناطق متفرقة، خصوصاً الشمالية والشرقية والساحلية، ويصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة، وتقلّ السحب تدريجياً ليل الجمعة.

وذكر المركز أنه في يوم السبت يكون الطقس غائماً جزئياً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً، واحتمال سقوط أمطار.

أما الرياح فتكون شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً، خصوصاً مع السحب، وتكون مثيرة الغبار والأتربة.

ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، ويضطرب أحياناً في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عمان.