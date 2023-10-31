رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. ملك الأردن يصل البلاد في زيارة دولة

وصل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إلى البلاد اليوم في زيارة دولة تبدأ يوم غدٍ الأربعاء.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني لدى وصوله والوفد المرافق مطار البطين في أبوظبي.

كما كان في الاستقبال.. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي حميد عبيد أبو شبص رئيس ديوان المحاسبة.

ويرافق جلالة ملك الأردن خلال زيارته إلى الدولة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن.

ويضم الوفد دولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني ومعالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين وعدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في الأردن.

وقد رافقت طائرة ملك الأردن لدى دخولها أجواء دولة الإمارات، طائرات حربية احتفاء بزيارة جلالته وترحيباً به.

وتأتي زيارة جلالة ملك الأردن إلى دولة الإمارات تلبية لدعوة أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إطار الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وتعاونهما الاستراتيجي بما يخدم رؤاهما في تحقيق التنمية والازدهار المستدامين في البلدين وتطلعات شعبيهما إلى مستقبل أكثر نماء وتقدماً.