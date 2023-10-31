إشارات

طالب قائدو مركبات الجهات المعنية في الدولة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتركيب إشارات مرور لا تتأثر بهطول الأمطار، إذ واجهوا صعوبات شديدة بعد موجة الأمطار الأخيرة، التي تسببت في تعطل بعض الإشارات ضوئية، ما أدى إلى بعض الازدحامات المرورية.

جسر

اقترح سكان في منطقة الورقاء 1 إقامة جسر يربط بين شارع الشيخ محمد بن زايد والمنطقة، للتيسير على السكان، وخفض التكدس المروري على الطرق الأخرى المؤدية إلى منطقتهم.

تاكسي

طالب سكان في الشارقة بضرورة إدخال خدمة الدفع الإلكتروني في مركبات تاكسي الإمارة، إذ يتسبب عدم إدخال هذه الخدمة في وجود صعوبات لسداد الأجرة، وأحياناً يتسبب في خلق مشاحنات بين ركاب والسائقين.

أسعار

طالب سكان في منطقة الخليج التجاري بدبي الجهات المعنية بتشديد الرقابة على البقالات، إذ ترفع أسعار السلع الغذائية بمعدل كبير عن الأسعار المطبّقة في البقالات الموجودة بالمناطق الأخرى في الإمارة.

صالونات

قال سكان في الشارقة إن صالونات الحلاقة في المدينة تفرض أسعاراً مختلفة لخدماتها، وبعض الصالونات يغالي في أسعاره لدرجة الضعف على الخدمات العادية، ما يتطلب وجود قائمة موحدة تطبق في جميع الصالونات.

يمكن إرسال سكيك على واتس أب رقم 0502299551

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com