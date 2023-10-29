الشامسي: أكثر من 450 طن مساعدات إغاثية تم إعدادها اليوم لأهل غزة

أفاد مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية سلطان محمد الشامسي أن إجمالي الطرود الإغاثية التي تم جمعها اليوم في ثلاثة إمارات هي " أبوظبي ودبي والشارقة" 20 ألف طرد، بما يزيد عن 450 طن من المساعدات الإغاثية، مؤكداً أن اكثر من 150 طن من المساعدات الإماراتية تم ارسالها إلى غزة .

وقال الشامسي للإمارات اليوم، خلال تفقده مركز إعداد الطرود الإغاثية لحملة " تراحم من أجل غزة" بقاعة فستيفال أرينا بدبي، أن أكثر من 20 مؤسسة إنسانية، و 4 منصات تطوع عملت في ثلاثة إمارات " أبوظبي، دبي، الشارقة" بهدف إعداد 20 ألف سلة إغاثية لأهل غزة ضمن الجهود التي تبذلها الإمارات للتخفيف من معاناة أهالي غزة.

وأكد أن أكثر من 150 طن من الطرود الإغاثية لحملة تراحم من أجل غزة وصلت بالفعل إلى أهالي القطاع المنكوبين، بالتعاون مع المنظمات الدولية، من ضمنها طائرة حملت 68 طن من المواد الإغاثية وصلت مطار العريش والتي تم إدخالها بالتعاون والتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي.

ولفت إلى أن الإمارات لديها مخزون استراتيجي كبير من المساعدات الإغاثية، يتم تخزينها ومن ثم شحنها أولاً بأول إلى مدينة العريش المصرية تمهيداً للدخول إلى أهالي غزة.

ووجه الشامسي الشكر والتقدير إلى الأشقاء في الهلال الأحمر المصري، الذين قدموا جهداً كبيراً في تسهيل دخول المساعدات، فضلاً عن التنسيق والدعم المستمر الذي يقدمونه على الدوام.