جسر جوي لنقل الإغاثة الطارئة إلى لبنان ومصر

استجابةً للنداء الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، بدأت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، تسيير جسر جوي إغاثي لنقل إمدادات طبية عاجلة، ومساعدات غذائية إلى مصر ولبنان، وذلك تعزيزاً للجاهزية في مواجهة التحديات المتزايدة التي تفرضها الأزمة الطارئة في المنطقة.

وقال المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، جوسيبي سابا: «قمنا بإطلاق الجسر الجوي الإنساني بشكل عاجل، لنقل إمدادات الإغاثة الملحة إلى المتأثرين بتفاقم الأزمة في المنطقة، وتعكس هذه الجهود روح التعاون في أوقات النزاع والحاجة الملحة، حيث تستفيد المدينة العالمية للخدمات الإنسانية من شبكتها الواسعة ومواردها لتعزيز الجهود الإنسانية، ودعم الاستجابات السريعة للأزمات الإنسانية، ورفع مستوى الجاهزية للحالات الطارئة، وبالتالي إنقاذ الأرواح البريئة».

وتوجّهت، أمس، من دبي إلى مطار العريش المصري في شمال سيناء، الشحنة الإغاثية الأولى من مخزون برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف. وتتضمّن هذه الشحنة أكثر من 11 طناً من مستلزمات المياه والنظافة الشخصية، بالإضافة إلى إمدادات حيوية لحفظ كرامة المتضررين، وتوفير المواد الغذائية الأساسية لهم، ما يعزز بشكل كبير قدرة الاستجابة الصحية، من خلال الهلال الأحمر المصري، ويضمن تجهيز المجتمعات لمواجهة الاحتياجات الملحة والناشئة عن الأزمة الطارئة، بالإضافة إلى التخفيف من تأثير نقص الغذاء في الأشخاص الذين يواجهون هذه الظروف الصعبة.