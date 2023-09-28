«حي للتنقل ذاتي القيادة» محوراً للدورة الرابعة من «تحدي دبي»

أعلن المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، تخصيص محور الدورة الرابعة من تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2025، لتصميم «حي دبي للتنقل ذاتي القيادة»، من خلال إنشاء حيز نموذجي يشمل توفير وسائل نقل متعددة ومتكاملة في منطقة واحدة، ويسمح لسكانها باختيار وسيلة النقل التي تناسبهم وتقدم لهم الخدمة الجيدة، بهدف تصميم نموذج عالمي للمدن في مجال التنقل ذاتي القيادة.

وسيكون «حي دبي للتنقل ذاتي القيادة»، الأول من نوعه عالمياً، ويضم مختلف وسائل التنقل ذاتي القيادة من مركبات خفيفة وروبوتات توصيل ذاتي القيادة، على أن يتم طرح التحدي والإعلان عن كل تفاصيله مطلع العام المقبل 2024، بهدف تحقيق رؤية الهيئة في الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام.

جاء ذلك في ختام فعاليات مؤتمر دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة في مركز دبي التجاري العالمي، الذي أقيم على مدى يومين تحت شعار «تمكين مستقبل التنقل».

• الحي يهدف إلى تصميم نموذج عالمي للمدن في مجال التنقل ذاتي القيادة.