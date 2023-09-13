انتهاء العمل بـ «حظر الظهيرة» الجمعة المقبل

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات لقرار وقف العمل وقت الظهيرة، الذي سينتهي العمل به يوم الجمعة المقبل.

وحدّدت الوزارة وسيلتين للإبلاغ عن المخالفات، هما الاتصال بالرقم 600590000، أو عبر الموقع الإلكتروني www.mohre.gov.ae.

وأكدت أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة، الذي يُطبق للعام الـ19 على التوالي، يُشكل إحدى السياسات الإنسانية لدولة الإمارات، مضيفة: «أسهم القرار في حماية العمال والحفاظ على سلامتهم، ونتطلع إلى الاستمرار في التعاون والتأكد من التزام جميع المنشآت خلال الفترة المقبلة، بما يحقق الأهداف المشتركة في تعزيز تنافسية سوق العمل، وضمان استمرارية الأعمال من خلال حفاظ هذه المنشآت على كوادرها البشرية التي تعتبر أهم مواردها».

ويلزم القرار أصحاب العمل بمجموعة من الإجراءات والمعايير التي يتوجب عليهم تنفيذها خلال فترة الحظر، أهمها توفير كميات كافية من المياه، وغيرها من مواد الإرواء والأملاح المصرح باستخدامها في الدولة، وتوفير مظلات واقية للعمال من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل وقت الظهيرة، وتوفير أدوات ووسائل الراحة الممكنة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة في أماكن الاستراحة مثل المراوح.

وأفادت الوزارة بأن نسبة التزام المنشآت الخاصة بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة مرتفع، ما يؤكد حرص المنشآت على حماية مواردها البشرية من خلال توفير شروط الأمان والسلامة، وكذلك يؤكد أن هذا الالتزام ثقافة راسخة في سوق العمل الإماراتية تقوم على حماية حقوق العمال.

وأعلنت الوزارة، أخيراً، أنها رصدت 59 منشأة مخالفة لقرار حظر العمل وقت الظهيرة، حيث شغلت 130 عاملاً خلال فترة الحظر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

ويبلغ عدد المنشآت الخاصة تحت مظلة الوزارة، حسب ما تضمنته إحصائية 2022، أكثر من 405 آلاف و700 منشأة، تشمل القطاعات الاقتصادية في الدولة.

وأثنت الوزارة على حجم التعاون الكبير من الشركاء المعنيين على المستويين الاتحادي والمحلي في نجاح تطبيق هذا القرار، موضحة أنها نظمت أكثر من 67 ألف زيارة تفتيشية، إضافة إلى أكثر من 28 ألف زيارة توجيهية إلى المنشآت، من 15 يونيو حتى 17 أغسطس الماضي.