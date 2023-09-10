500 رئيس تنفيذي لشركات عالمية يشاركون في المنتدى المناخي الخيري بمؤتمر الأطراف

يشهد مؤتمر الأطراف (COP28) عقد «المنتدى المناخي للأعمال التجارية والخيرية» يومي الأول والثاني من ديسمبر المقبل، تزامناً مع قمة العمل المناخي العالمية التي تعقد على مستوى قادة الدول في بداية المؤتمر، ما يعكس سعي رئاسة «COP28» إلى إتاحة الفرصة أمام كل الأطراف وشرائح المجتمعات، للعمل في الجهود الجماعية وتحقيق الطموحات المناخية العالمية.

ومن المقرر أن يشارك في المنتدى أكثر من 500 من الرؤساء التنفيذيين للشركات، ورواد العمل الخيري من مختلف أنحاء العالم في الجلسة الرئيسة للمنتدى. ويجمع المنتدى عدداً من كبار قادة قطاعي العمل الخيري والإنساني، للاستفادة من خبراتهم ومواردهم لتقديم حلول ملموسة على نطاق عالمي لتحديات المناخ والطبيعة، كما سيركز على تحقيق تقدم في الركائز ذات الأولوية لخطة عمل «COP28» التي تتضمن تسريع تحقيق انتقال منظّم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وتحسين سبل العيش.

ويسعى المشاركون في المنتدى إلى بحث الخيارات الهادفة إلى تسريع نقل التكنولوجيا، وإزالة المخاطر في الاستثمارات الخضراء، وتمكين الاستثمار الفعال للحفاظ على البيئة.