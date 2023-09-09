"الأرصاد": الطقس رطب ليلاً.. وانخفاض في "الحرارة" غداً

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتعرّض لامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، منوهاً إلى أن طقس اليوم يكون صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً خاصةً شرقاً، يصبح رطب ليلاً حتى صباح غدٍ مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، فيما يصبح الطقس رطب ليلاً حتى صباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف شمالا، مشيراً إلى أن درجات الحرارة تميل للانخفاض الطفيف خاصةً غرباً.



وذكر أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحوّل إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهاراً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج ويضطرب أحياناً غرباً نهاراً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. وأوضح المركز أن طقس الإثنين المقبل سيبقى صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، واحتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، لافتاً إلى أن الطقس يصبح رطب ليلاً حتى صباح الثلاثاء المقبل على بعض المناطق الغربية، والرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتصبح مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان. وتوقّع المركز أن يكون طقس الثلاثاء المقبل صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الأربعاء المقبل على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف.



ونوّه إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتكون مثيرة للغبار وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط أحياناً الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ووفقاً للمركز يشهد شهر سبتمبر الجاري بداية انخفاض في درجات الحرارة، خاصة أثناء الليل وخلال النصف الثاني منه، حيث يبدأ فصل الخريف فلكياً فى الثالث والعشرين من هذا الشهر بتعامد الشمس على خط الاستواء ثم بعد ذلك تتجه ظاهرياً جنوباً نحو مدار الجدي.

وأشار المركز إلى أنه خلال هذا الشهر يضعف ويتراجع تأثير المنخفض الهند الموسمي تدريجياً، مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفضات حرارية من وسط الجزيرة العربية يصاحبها رياح نشطة نسبياً تكون مثيرة للغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا، كما تظل الفرصة مُهيّأة لتكوّن السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار، خاصة على المنطقة الشرقية، وقد يمتد تأثيرها إلى بعض المناطق الداخلية من الدولة.

وبحسب المركز تسود الرياح الجنوبية الشرقية مع نهاية الليل و أوقات الصباح، تتحوّل إلى شمالية غربية فترتي الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر/البحر، كما تزداد نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر مقارنة بشهر أغسطس، خاصة مع النصف الثاني منه، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية 49 % ونتيجة لذلك تزداد فرص تكوّن الضباب/ الضباب الخفيف على مناطق متفرقة من الدولة.