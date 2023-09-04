"سلطان النيادي" يتصدر منصة "X".. ومشاعر فخر إماراتية عربية بعودة "البطل"

تصدر وسم رائد الفضاء الإماراتي #سلطان_النيادي منصة "X"، وذلك عقب رجوعه من الفضاء إلى الأرض بعد إتمامه 4000 ساعة عمل في الفضاء، حقق خلالها إنجازات نوعية وتاريخية، رسخت اسم دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً كأول دولة عربية تنجز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، دامت لستة أشهر، في محطة الفضاء الدولية، وتضمنت إجراء تجارب علمية رائدة تسهم في خدمة البشرية والمجتمع العلمي.

وعبر المغردون، من مواطنين ومقيمين، عبر وسم #سلطان_النيادي، عن مشاعر الفخر والتقدير لرائد الفضاء الإماراتي، مشيرين إلى أنه حقق انجازا عربيا غير مسبوق في مجال الفضاء، يدخل من خلاله العرب التاريخ.

وبارك مغردون لدولة الإمارات وحكامها وشعبها عودة النيادي سالما إلى الأرض، فقال أحدهم: "نبارك للإمارات وقيادتها الرشيدة وصول رائد الفضاء الاماراتي سلطان النيادي للأرض بعد رحلة لمحطة الفضاء الدولية استمرت ستة أشهر ".

وقال آخر: "مبارك لكم الانجاز وعوداً حميداً لـ #سلطان_النيادي".

ووصف مغردون تجربة النيادي بـ "التجربة الملهمة والمميزة والغنية بالمعرفة"، فقالت إحدى المغردات: "مبارك لـ #سلطان_النيادي العربي الإماراتي الملهم الذي تغنى ببغداد والقاهرة وعمّان ودمشق من مركبته وأخذنا معه في رحلته بالصوت والصورة وكانت تجربته ملهمة ومميزة وغنية بالعلم والمعرفة من بين كل رواد الفضاء ومبارك للإمارات صانعة الإنجاز وحاضنة العلماء والكفاءات".

كما وصف الكثيرون منهم النيادي بـ "فخر الإمارات"، و"فخر العرب".

وأكد مغردون على أن الإمارات تثبت يوما بعد يوم أنها "صانعة الإنجازات المتتالية"، وأن شعبها لا يعرف المستحيل، فقال أحدهم: "هكذا هم #عيال_زايد لا يعرفون المستحيل.. نبارك لدولة #الإمارات قيادة وشعبا، عودة البطل رائد الفضاء الإماراتي، ونبارك لهذا انجازها الجديد الذي يضاف إلى قائمة انجازاتها".

وقال آخر: "إنجاز إماراتي كبير تستحق عليه الإمارات كل التهاني والتحايا والتبريكات ..

ألف ألف مبروك هذا الإنجاز لقيادة الإمارات وللشعب الإماراتي الحبيب ، ومن إبداع إلى إبداع يا عيال زايد ."

من جانبهم، تغنى مغردون بهذا الانجاز الجديد بأبيات شعرية محلية، فكتب أحدهم:

"المجد في داري مع كل صبح عايد

ماله مدى محدود أو موعد محدد

من كثرة إنجازاتنا يا #عيال_زايد !

ما عاد ندري وش نخلي وش نعدد".