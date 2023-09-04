هبوط مركبة دراغون التي تقل طاقم CREW 6 على سطح الأرض.. فيديو

المصدر:
  • متابعة موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

 هبطت مركبة دراغون التي تقل طاقم CREW 6، والذي يضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، على سطح الأرض.

ويصل النيادي إلى الأرض بعد أن أكمل 4000 ساعة عمل في الفضاء، حقق خلالها إنجازات نوعية وتاريخية، رسخت اسم دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً كأول دولة عربية تنجز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، دامت لستة أشهر، في محطة الفضاء الدولية، وتضمنت إجراء تجارب علمية رائدة تسهم في خدمة البشرية والمجتمع العلمي.

البث المباشر لمرحلة هبوط النيادي إلى الأرض، على الرابط التالي:

 

 

 

 

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