هبوط مركبة دراغون التي تقل طاقم CREW 6 على سطح الأرض.. فيديو

هبطت مركبة دراغون التي تقل طاقم CREW 6، والذي يضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، على سطح الأرض.

لحظة هبوط مركبة دراجون التي تقل رائد الفضاء الإماراتي #سلطان_النيادي وطاقم CREW-6 على الأرض#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/hyWjLCMzKL — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 4, 2023

ويصل النيادي إلى الأرض بعد أن أكمل 4000 ساعة عمل في الفضاء، حقق خلالها إنجازات نوعية وتاريخية، رسخت اسم دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً كأول دولة عربية تنجز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، دامت لستة أشهر، في محطة الفضاء الدولية، وتضمنت إجراء تجارب علمية رائدة تسهم في خدمة البشرية والمجتمع العلمي.

البث المباشر لمرحلة هبوط النيادي إلى الأرض، على الرابط التالي: