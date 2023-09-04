هبوط مركبة دراغون التي تقل طاقم CREW 6 على سطح الأرض.. فيديو
هبطت مركبة دراغون التي تقل طاقم CREW 6، والذي يضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، على سطح الأرض.
لحظة هبوط مركبة دراجون التي تقل رائد الفضاء الإماراتي #سلطان_النيادي وطاقم CREW-6 على الأرض#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/hyWjLCMzKL— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 4, 2023
ويصل النيادي إلى الأرض بعد أن أكمل 4000 ساعة عمل في الفضاء، حقق خلالها إنجازات نوعية وتاريخية، رسخت اسم دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً كأول دولة عربية تنجز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، دامت لستة أشهر، في محطة الفضاء الدولية، وتضمنت إجراء تجارب علمية رائدة تسهم في خدمة البشرية والمجتمع العلمي.
البث المباشر لمرحلة هبوط النيادي إلى الأرض، على الرابط التالي:
التغطية الباشرة لعودة رائد الفضاء الإماراتي #سلطان_النيادي إلى كوكب الأرض قادما من محطة الفضاء الدولية.#ترجع_بالسلامة_سلطان #طموح_زايد #الإمارات_اليوم https://t.co/3P97ElqAu1— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 4, 2023
لقطات من بدء مركبة دراجون الاستعداد للدخول إلى الغلاف الجوي للأرض.#ترجع_بالسلامة_سلطان#طموح_زايد pic.twitter.com/2tvIYchszP— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 4, 2023
الدكتورة حنان السويدي طبيبة رواد الفضاء .. تتحدث عن المتابعة الطبية لـ #سلطان_النيادي خلال مرحلة الهبوط— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 4, 2023
#ترجع_بالسلامة_سلطان
#طموح_زايد#أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/XlU8uXJ0fN
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