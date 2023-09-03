تأهل 10 جهات لتحدي دبي العالمي لـ «التنقل ذاتي القيادة»

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تأهل 10 مؤسسات محلية وعالمية للمرحلة النهائية في الدورة الثالثة من مسابقة تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، في فئتي الشركات الرائدة، والمؤسسات الأكاديمية المحلية، التي خصصت لمحور «الحافلات ذاتية القيادة»، وسيكون إعلان أسماء الفائزين خلال مؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة الذي سيعقد يومي 26 و27 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وبناء على قرار لجنة التحكيم العالمية برئاسة الخبير الدولي في تقنيات التنقل ذاتي القيادة، الدكتور ستيفن شلادوفير، تأهلت خمس شركات عالمية للمنافسة على المرحلة النهائية عن فئة الشركات الرائدة، هي: ألكسندر دينيس من المملكة المتحدة، وبرايت درايف من مصر، وكينغ لونغ من الصين، وكوادريبوت من فرنسا، وأي أوتو تكنولوجي من تايوان، وتأهلت للنهائيات عن فئة المؤسسات الأكاديمية المحلية، خمس جامعات هي: جامعة هيريوت وات دبي، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة دبي، وجامعة بولتون - رأس الخيمة، والجامعة الأمريكية في الشارقة.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، إن «تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، وبات منصة عالمية يستقطب أبرز الخبراء في مجال التنقل ذاتي القيادة من مشرعي السياسات، ومطوري التقنيات، والباحثين، والأكاديميين، لاستعراض أفضل الممارسات العالمية، وتبادل الأفكار والرؤى عبر جلسات حوارية وندوات وورش عمل للتعرف إلى آخر التطورات والابتكارات في تكنولوجيا التنقل ذاتي القيادة».

وأضاف: «يهدف التحدي، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إلى التوسع في استخدام التنقل ذاتي القيادة على كل المستويات، وتشجيع الشركات الرائدة في هذا المجال، بهدف التعامل مع التحديات القائمة حالياً، مثل تحدي الميل الأول والأخير لوصول الركاب إلى وجهاتهم النهائية، والازدحامات المرورية، وانخفاض عدد مستخدمي وسائل المواصلات العامة، موضحاً أن التنقل ذاتي القيادة أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة، وأنه في سبيل ذلك نعمل على إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة، ليكون التنقل ذاتي القيادة واقعاً وحقيقة ملموسة على أرض دبي».

وأكّد أن تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة، أسهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي باعتبارها عاصمة عالمية للريادة في التنقل ذاتي القيادة، وتعزيز ريادتها العالمية في الابتكار وتصميم المستقبل، وصناعة الفرص وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم البحث والتطوير في مختلف القطاعات الحيوية لتصبح دبي ضمن أفضل المدن الاقتصادية العالمية وفق أجندتها «D33»، ومضاعفة حجم اقتصادها خلال السنوات المقبلة.

وأشار الطاير إلى أن الدورة الثالثة شهدت زيادة في عدد المشاركات في الفئتين، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المتقدمة للتحدي 27 طلباً من مختلف دول العالم، متجاوزاً العدد المستهدف بنسبة تصل إلى 130% لفئة الشركات الرائدة، وبنسبة 175% لفئة المؤسسات الأكاديمية المحلية.

وجاء اختيار محور «الحافلات ذاتية القيادة»، ليكون عنوان الدورة الثالثة من التحدي، في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات نحو تنفيذ استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة لتحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذكية ذاتية القيادة بحلول عام 2030، وسيصاحب الحدث إقامة معرض خاص بالتنقل ذاتي القيادة، يشارك فيه أكثر من 60 عارضاً، ويتوقع أن يستقطب أكثر من 2000 زائر.

وجرى تخصيص مليوني دولار أميركي للشركات الرائدة، و300 ألف دولار لفئة المؤسسات الأكاديمية المحلية، للفائزين في التحدي، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول عن فئة الشركات الرائدة على مليون دولار، و750 ألف دولار للمركز الثاني، إضافة إلى تخصيص 250 ألف دولار لتوقيع عقد تجارب تشغيلية للحافلات ذاتية القيادة مع أحد الفائزين في فئة الشركات الرائدة لدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة، ويحصل الفائز بالمركز الأول عن الأكاديميات المحلية: (فئة الجامعات)، على مبلغ 200 ألف دولار، والثاني على مبلغ 100 ألف دولار.

يذكر أن مسابقة العام الجاري شهدت مشاركات متميزة منذ فتح باب التسجيل في التحدي في شهر مايو الماضي، عبر الموقع الإلكتروني المُخَصّص www.sdcongress.com حيث أتيحت الفرصة لجميع الشركات المحلية والعالمية للمشاركة ضمن فئة «الشركات الرائدة»، شريطة أن تكون مسجلة في بلد المنشأ أو محلياً، وتعمل في مجال تطوير أو تشغيل الحافلات ذاتية القيادة، كما شملت فئة «المؤسسات الأكاديمية المحلية»، جميع الجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث في دولة الإمارات، التي لديها اهتمامات بحثية في مجال التقنيات ذاتية القيادة.

اختبارات للمتأهلين

خضعت الشركات العالمية المتأهلة في (تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة)، لاختبارات موحدة على جميع المشاركين، وُضعت من قبل خبراء عالميين، وقُسمت إلى اختبارات أساسية واختبارات متقدمة، وشملت السلامة المرورية ونضج التكنولوجيا ذاتية القيادة المستخدمة في الحافلات وراحة المستخدمين، إضافة إلى مصداقية الجهة ورؤيتها المستقبلية ودرجة الابتكار والمهارات والخبرات ذات الصلة، وكذلك البعد التجاري لقابلية التشغيل والقيمة المضافة.

وجرت اختبارات الشركات المتأهلة في تحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة 2023 عن فئة الشركات الرائدة، في موقع جرى تجهيزه مسبقاً بالشراكة مع سلطة واحة دبي للسيليكون، في منطقة واحة دبي للسيليكون، وفقاً لمتطلبات السلامة.

أما بخصوص الاختبارات الخاصة بفئة الجامعات، فقد عُرضَ النموذج الأولي الخاص بكل جامعة في الحرم الجامعي الخاص بها، حيث تكون عملية التقييم بناءً على الحلول المقدمة من قبل الجامعة، التي تتعلق بتحسين خدمة الركاب، والتكامل مع الحافلات ذاتية القيادة ونضج الحلول المقدمة.