تنويه مهم من "قضاء أبوظبي" بشأن تسجيل صوتي مضلل

أكدت دائرة القضاء أبوظبي صحة الرسالة المنسوب صدورها إليها بشأن إيداع مبالغ مالية في ملفات التنفيذ والتي يتم إرسالها بشأن إيداع مبالغ مالية في ملفات التنفيذ والتي يتم إرسالها إلى المستفيد من المبلغ وفقاً للبيانات المسجلة في النظام الإلكتروني.

وأوضحت الدائرة أن التسجيل الصوتي المصاحب للرسالة والمتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي مضلل ولا أساس له من الصحة ولا يعود للمستفيد من الإيداع.

ودعت دائرة القضاء أفراد المجتمع إلى ضرورة تحري الدقة وعدم تداول المثل هذه الشائعات عبر مواقع التواصل، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشخص الذي نشر التسجيل لصوتي المضلل.