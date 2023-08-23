محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان الهند بنجاح هبوط المركبة «تشاندرايان-3» على القمر

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند والشعب الهندي بنجاح هبوط مركبة الفضاء الهندية «تشاندرايان-3» على سطح القمر.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أبارك لصديقي ناريندرا مودي والشعب الهندي هبوط مركبة الفضاء (تشاندرايان-3) على سطح القمر». وأضاف سموه: «إنجاز علمي كبير يضاف إلى الإنجازات الهندية الحضارية في خدمة البشرية، خالص تمنياتي للهند بمزيد من النجاحات».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «تهانينا لأصدقائنا في الهند على الهبوط الناجح على سطح القمر، إن الأمم تبنى بالمثابرة، والهند تواصل صنع التاريخ».

وتمكنت المركبة الهندية «تشاندرايان-3» من الهبوط على سطح القمر بسلام، أمس.

ويعد هبوط هذه المركبة غير المأهولة على سطح القمر محطة تاريخية للهند.

وهبطت المركبة الهندية قرب القطب الجنوبي للقمر غير المستكشف كثيراً، وهو ما يشكل سابقة عالمية في برنامج فضائي ومحطة تاريخية لإحدى أكثر دول العالم تعداداً للسكان، والتي انضمت إلى نادي الدول القليلة التي نجحت في الهبوط على القمر.

يذكر أن الغاية من بعثة «تشاندرايان-3» القمرية الهندية، هي البحث عن موارد الماء في الصخور القمرية، وإجراء تجارب علمية أخرى.

وبدأت المركبة الهندية هبوطها النهائي، أمس، في القطب الجنوبي غير المستكشف للقمر. وقبل الهبوط التام، أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية، أن «الهبوط بدأ»، ما قوبل بالهتاف والتصفيق.

وأصبحت الهند ثاني دولة في العالم بعد الصين تصل إلى القطب الجنوبي للقمر، ورابع دولة تصل إلى القمر بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.