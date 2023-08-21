«دبي العطاء» تدعم أطفال الأسر المتعففة والأيتام في الدولة

أعلنت «دبي العطاء» دعمها للأطفال المحتاجين في جميع أنحاء الدولة، عبر مبادرتها «التطوع في الإمارات»، في إطار دورة «العودة إلى المدرسة»، حيث اجتمع مئات المتطوعين أول من أمس، احتفالاً باليوم العالمي للعمل الإنساني، من أجل تجهيز 7000 حقيبة مدرسية قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وشهدت دورة المبادرة التي ترعاها «موانئ دبي العالمية»، مشاركة متطوعين من جميع الأعمار والجنسيات في مركز المؤتمرات في مبنى «جافزا-ون» في دبي لحزم حقائب مدرسية تتضمن مستلزمات الطلاب الدراسية.

وقال رئيس العمليات في «دبي العطاء»، عبدالله أحمد الشحي، إن دورة «العودة إلى المدرسة» من مبادرة التطوع في الإمارات، تهدف إلى مساعدة أطفال الأسر المتعففة والأيتام، من خلال توفير حقائب مدرسية تحتوي على أهم المستلزمات الضرورية للتعلم اليومي، معرباً عن امتنانه لموانئ دبي العالمية على دعمها القيّم والإسهام السخي الذي سيتيح تقديم المساعدة اللازمة للأطفال الأكثر احتياجاً في أنحاء الدولة.

وستوزع الحقائب المدرسية بشراكة مع مؤسسة الاتحاد الخيرية، وجمعية الإحسان الخيرية، ومدارس «حماية» في إمارات مختلفة.