«بستانك» تدعم الابتكار الزراعي

أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد المهيري، أن تجربة الإمارات في تعزيز العمل المناخي العالمي من أجل نظم غذائية وزراعة أكثر استدامة وشمولية، شهدت الكثير من النجاحات، من ضمنها أكبر مزرعة عمودية في العالم (بستانك) المقامة في إمارة دبي.

وتدعم «بستانك» الجهود المبذولة لتعزيز معدلات الاكتفاء الذاتي، عبر الاستثمار في الابتكار في القطاع الزراعي، تماشياً مع الاستراتيجيات التي تنتهجها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي، حيث يعد التمتع بمستويات عالية من الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى الطويل، عاملين حيويين للنمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات، حيث تتم مواجهة التحديات المرتبطة بشحّ الأراضي القابلة للزراعة، وقسوة المناخ، من خلال حلول مبتكرة واستراتيجيات متكاملة لمواصلة تعزيز الأمن الغذائي.

وتبلغ مساحة المشروع 330 ألف قدم مربعة، وسينتج أكثر من مليون كيلوغرام من الخضراوات الورقية عالية الجودة باستخدام مياه أقل بنسبة 95% من الزراعة التقليدية، إذ تهدف هذه المزرعة المائية إلى تعزيز الأمن الغذائي طويل الأمد في دولة الإمارات، حيث تنتج المزرعة ثلاثة آلاف كيلوغرام من المزروعات يومياً.

وتوفر المزرعة 250 مليون لتر من الماء سنوياً، مقارنة مع الزراعة الخارجية التقليدية التي تنتج كمية المحصول نفسها. وتستخدم مزرعة «بستانك» في عملياتها الذكاء الاصطناعي.