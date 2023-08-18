إغلاق مطعم «بيرات مانيلا» في أبوظبي لخطورته على الصحة العامة

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «مطعم بيرات مانيلا ذ.م.م» في أبوظبي، لمخالفتها القانون رقم 2 لسنة 2008 بشأن الغذاء في الإمارة والتشريعات الصادرة بموجبه، ولخطورته على الصحة العامة. وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تداول وبيع الأغذية غير الحلال في المنشأة دون استخراج التصاريح اللازمة، وتخزينها وتحضيرها بالمعدات والأدوات المستخدمة لتحضير الأغذية الحلال، دون فصلها عن الأغذية الأخرى.

وأكدت الهيئة أن «أمر الإغلاق الإداري سيستمر باستمرار أسبابه، حيث يمكن السماح للمنشأة بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاعها، واستيفائها المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط».

كما يتوجب على المنشأة تبديل المعدات وتنظيف وتعقيم المنشأة بالكامل قبل إعادة فتحها للجمهور.

وأشارت الهيئة إلى أن قرارات الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات المرصودة يأتيان في إطار الجهود التفتيشية الرامية إلى تعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كل المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية، تخضع للتفتيش الدوري من مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.