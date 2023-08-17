الإمارات تشهد إطلاق تحديا عالميا لوضع حلول لقضايا المناخ

انطلقت بالإمارات مسابقة عالمية لطلاب المدارس والمعلمين في جميع أنحاء العالم للمساهمة بأفكارهم وحلولهم المبتكرة لمكافحة أزمة تغير المناخ.

أطلق المسابقة، التي تحمل اسم (تحدي تغير المناخ)، مجموعة برجيل القابضة للرعاية الصحية بأبوظبي، بالتعاون مع كلية سعيد للأعمال بجامعة أكسفورد، ومن المقرر أن تقام نهائيات المسابقة خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) في دبي بشهر ديسمبر 2023.

وسيحظى المتسابقون الذين وصلوا للمرحلة النهائية من فئتي الطلاب والمعلمين بفرصة لتقديم حلولهم أمام الجمهور، وسيحصل الفائزون على فرصة الحصول على برنامج مخصص في كلية سعيد للأعمال العام المقبل، علاوة على ذلك، ستتاح لهم فرص التعاون مع رواد الأعمال المؤثرين وقادة الفكر في مجال الابتكار والتأثير الاجتماعي من جميع أنحاء العالم.

و قال سوميترا دوتا، بيتر موريس عميد كلية سعيد لإدارة الأعمال في أكسفورد تهدف المسابقة إلى منح الشباب الفرصة لطرح حلولهم لمواجهة أزمة تغير المناخ، ولهذا السبب ندعو مع برجيل القابضة قادة المستقبل وصناع التغيير والمبتكرين لدينا لتخيل الحلول وأتطلع إلى منحهم منصة في كوب 28، والترحيب بالفريق الفائز في كلية سعيد للأعمال العام المقبل، حيث سيتعلمون المزيد حول حلول مواجهة تغير المناخ من الأكاديميين الرائدين عالميًا.

وتدعو المسابقة الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا لتقديم مقترحاتهم لمعالجة أزمة المناخ عبر خمسة مجالات رئيسية، هي تلوث الهواء، والظواهر الجوية الشديدة، وندرة المياه، والأمن الغذائي، وانتشار الامراض التي تنقلها الحشرات، وسيتم تشجيع معلمي المدارس الثانوية على المشاركة من خلال تقديم خطط دروس تغير المناخ التي ترفع الوعي وتلهم الطلاب للتفكير بشكل خلاق في معالجة واحدة من أكثر الاهتمامات إلحاحًا في عصرنا.

وقال المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة الدكتور شمشير فاياليل: "إطلاق تحدي المناخ، يهدف الى تحفيز طلاب المدارس الثانوية والمعلمين البالغ عددهم حوالي مليار فرد في جميع أنحاء العالم والاستماع إلى أفكارهم ودروسهم في جميع أنحاء العالم في معالجة قضية تغير المناخ من جيل إلى جيل، حيث تعمل هذه المسابقة كمنصة لتنمية الجيل القادم، وتمكينهم من قيادة حلول هادفة وتسريع العمل المناخي".

وأشارت اللجنة المنظمة للمسابقة، الى أن آخر موعد للتقديم للمسابقة هو 15 من شهر أكتوبر من هذا العام، لتبدأ بعدها لجنة التحكيم الدولية بفرز المشاركات، ثم اختيار المتأهلين للتصفيات النهائية للمسابقة، الذين سيتم دعوتهم حفل توزيع الجوائز خلال COP28 في دبي في 8 ديسمبر المقبل.