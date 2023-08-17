"قضاء أبوظبي" تحذر من عروض وهمية لبيع عملات بأسعار مخفضة

حذرت دائرة القضاء في أبوظبي، من الانسياق وراء عروض وهمية لبيع عملات بأسعار مخفضة، والتي تكون في حقيقتها مزورة أو تعود إلى مصادر مشبوهة، مشيرة على أن المحتالين يستغلون فترات الإجازات والعطلات الرسمية للترويج عن بيع عملات بأسعار مخفضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويقدمون عروضًا مغرية لاستبدال تلك العملات، والتي تكون في حقيقتها مزورة أو تعود إلى مصادر مشبوهة.



وأهابت الدائرة، بأفراد المجتمع، عدم الانسياق وراء تلك الإعلانات والعروض الوهمية، وضرورة التعامل من خلال القنوات الرسمية للمؤسسات وشركات الصرافة المرخصة في الدولة، وتجنب التواصل مع مروجي العملات المزيفة، حتى لا تكون عرضة للمساءلة القانونية.