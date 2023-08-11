«الشارقة للضمان الاجتماعي» يتيح شراء 5 سنوات للرجال و10 للنساء

أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي إمكان شراء مدة خدمة اعتبارية تُضاف إلى مدة الخدمة الفعلية.

ويتيح الصندوق الفرصة لتوفير خيارات متعددة للمؤمن عليهم، وتوفير آليات لتعديل وتحسين مدة الخدمة الاعتبارية للحصول على مزيد من المنافع والحقوق، استجابة لاحتياجات المجتمع وتطلعات المؤمن عليهم، إذ يجوز شراء مدة اعتبارية لا تزيد على خمس سنوات للرجال، ومدة اعتبارية لا تزيد على 10 سنوات للنساء، بموجب مجموعة من الشروط المحددة لتحقيق الاستفادة المثلى من هذه الميزة.

وينص القانون على شروط يجب توافرها في المؤمن عليه لشراء مدة خدمة اعتبارية، وهي وجوب أن يقدم المؤمن عليه طلب شراء مدة خدمة اعتبارية، كتابة، قبل انتهاء فترة خدمته الفعلية، وأن يكون قد أمضى 20 سنة على الأقل في الخدمة الفعلية.

ولا يجوز شراء مدة تزيد على خمس سنوات للمؤمن عليه و10 سنوات للمؤمن عليها.

وبموجب القانون، يتحمل المؤمن عليه تكاليف شراء مدة الخدمة الاعتبارية بالتناسب مع راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الشراء، ويتم السداد إما دفعة واحدة أو على أقساط، ويجب أن تكون مدة التقسيط قبل بلوغ المؤمن عليه سن الـ60 للرجال والـ55 للنساء، ما يعكس الدور المهم لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي في تلبية احتياجات المجتمع ودعم الأفراد والعائلات.

• المؤمَّن عليه يتحمل تكاليف شراء مدة الخدمة الاعتبارية.