6755 خليجياً في الإمارات مستفيداً من نظام مد الحماية التأمينية

اختتمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الحملة الموحدة التي انطلقت بالتعاون مع أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدول الخليج، وقد حرصت الهيئة من خلال هذه الحملة على التوعية بنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في دول المجلس من خلال التعريف بنظام مد الحماية وشروط الاشتراك وآلية سداد الاشتراكات، والاستفادة من المنافع التأمينية للمشتركين فيه. وبموجب النظام يتم التأمين على مواطني دول المجلس العاملين من قبل أصحاب العمل في الدولة مقر العمل، بحيث أنه وعند انتهاء مدة خدمة الموظف يحصل على معاش تقاعدي أو مكافأة نهاية خدمة وفقاً لقانون التقاعد التي يخضع له في البلد موطن الموظف، وتمتد المنافع التأمينية للنظام لتشمل المستحقين ممن كان يعيلهم المؤمن عليه أو صاحب المعاش حال حياته.

وقالت الهيئة بلغ عدد العاملين الفعالين في دولة الامارات من مواطني دول مجلس التعاون في القطاعين العام والخاص حتى نهاية الربع الأخير لعام 2022 بحسب آخر الاحصائيات، 6755 مؤمن عليه من مختلف دول مجلس التعاون، موزعة على النحو الآتي: 4266 مؤمن عليه من سلطنة عمان، 87 مؤمن عليه من دولة الكويت، 1120 مؤمن عليه من مملكة البحرين، و 11 مؤمن عليه من دولة قطر، بالإضافة إلى 1271 مؤمن عليه من المملكة العربية السعودية.

فيما بلغ عدد الخليجيين المنتهية خدمتهم حتى نهاية الربع الأخير لعام 2022 ممن عملوا في دولة الامارات 9718 مؤمنا عليه.

وينص نظام مد الحماية التأمينية على إلزام أصحاب العمل بالاشتراك عن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين لديهم طبقاً للنظام التأميني المقرر في دولتهم من حيث التسجيل والاشتراك، وعلى صاحب العمل أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عنهم بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل المقررة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة العاملين لديه، ويتحمل الموظف الخليجي فروق الاشتراكات إن وجدت.

أطلقت حملة مد الحماية التأمينية بالتزامن مع الحملة الموحدة التي أطلقها دول مجلس التعاون الخليجي للتوعية بالمنافع التأمينية للمؤمن عليهم الخليجيين العاملين في غير دولهم للاسهام في تعزيز الوعي التأميني لدى الأفراد وبما يضمن الوفاء بالالتزامات تجاههم.