أمطار غزيرة إلى متوسطة تشهدها مناطق مختلفة من الدولة.. وتوقعات باستمرارها

شهدت مناطق متفرقة من الدولة، أمس، سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة مع رياح نشطة، ولاسيما في دبي والشارقة والعين، فيما شهدت مختلف المناطق الشرقية جرياناً في الأودية والشعاب، مع توقّعات بأن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، على أن تستمر فرص سقوط أمطار على مناطق في الدولة غداً.

وحذّر المركز الوطني للأرصاد عبر موقعه على الإنترنت، قبل ظهر أمس، من تكوّن سحب ركامية ورياح نشطة السرعة وقوية أحياناً، ومثيرة للغبار والأتربة على دبي والعين.

وأكد المركز أن المنطقة تتأثر حتى الثلاثاء المقبل بامتداد منخفض جوي سطحي ممتد من الشرق باتجاه الغرب يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يؤدي إلى تدفق كتل هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عمان باتجاه المنطقة والدولة، ومع وجود الجبال وارتفاع درجات الحرارة يعمل ذلك على تكوّن بعض السحب الركامية المحلية الممطرة على بعض المناطق خصوصاً على المنطقتين الشرقية والجنوبية من الدولة. وأشار المركز إلى وجود فرصة تكوّن سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة وقد يصاحبها البرق والرعد على بعض المناطق الشرقية ومنطقة العين وجنوبها وتمتد على بعض المناطق الداخلية من الدولة. ونوّه بأن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خصوصاً مع السحب الركامية تكون مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

إلى ذلك، أكد المركز الوطني للأرصاد أن شهر أغسطس الجاري يُعدّ امتداداً لشهر يوليو، من حيث ارتفاع درجة الحرارة، حيث يستمر تأثر الدولة خلال هذا الشهر بامتداد المنخفض الموسمي الهندي، وكذلك المنخفضات الحرارية من الجنوب الغربي، والتي تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، لافتاً إلى أن متوسط درجة الحرارة خلال أغسطس يراوح بين 34 و37 درجة مئوية، حيث يكون متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 41 و44 درجة مئوية، والصغرى ما بين 29 و31 درجة مئوية.

وأفاد المركز بأن هذا الشهر يشهد تكوّن السحب الركامية على المناطق الشرقية من الدولة، بسبب تدفق الكتل الهوائية الرطبة من الشرق، كما تتطوّر السحب الركامية الممطرة في فترات ما بعد الظهر، ثم تتحرك باتجاه المناطق الداخلية، لاسيما مع وجود الجبال الشرقية وارتفاع درجات الحرارة.

ونوّه بأن دورة نسيم البر والبحر تلعب دوراً مهماً خلال هذا الشهر، حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً، وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحياناً برياح جنوبية نشطة، خصوصاً خلال فترة الصباح، قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً، إذ يبلغ متوسط سرعة الرياح 12 كم/ساعة، فيما تزداد نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر مقارنة بشهر يوليو خاصة في النصف الثاني منه، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية 47%، مع زيادة الإحساس بها في فترتي الصباح والمساء بوجه عام، مؤكداً أن متوسط الرطوبة النسبية العظمى يراوح بين 63 و80%، بينما الصغرى بين 17 و32%.

ووفقاً لإحصائية مناخية أجراها المركز الوطني للأرصاد، فإن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها على الدولة خلال شهر أغسطس كانت سنة 2017، في «مزيرعة»، حيث بلغت آنذاك 51.4 درجة مئوية، فيما كانت أقل درجة حرارة على «جبل مبرح» سنة 2013، وبلغت 16.1 درجة مئوية، بينما كانت أعلى سرعة رياح في «الفقع» عام 2011، إذ بلغت وقتها 93.6 كم/س، وسُجلت أعلى هبّة رياح عام 2017 في مطار العين، إذ بلغت 107 كم/س، وكانت أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية سنة 2018، حيث بلغ عدد تكرار حدوث الضباب 15 يوم ضباب، ويوم واحد ضباب خفيف، وأخيراً كانت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 100.4 ملم، على «حميم» سنة 2013. وتوقّع المركز أن يكون طقس اليوم، صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكوّن سحب ركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية الغربية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر، الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي، ومن خفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأشار إلى أن الطقس غداً يكون غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً، منوهاً باحتمال سقوط أمطار. وأوضح أن الطقس يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة الغبار نهاراً، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وذكر المركز أن طقس الثلاثاء المقبل سيبقى غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً وجنوباً، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً لتكون مثيرة الغبار نهاراً، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.