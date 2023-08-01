309.9 آلاف «ذبيحة» في مسالخ أبوظبي خلال 6 أشهر

حقّقت بلدية مدينة أبوظبي من خلال إدارة الصحة العامة، معدلات إنجاز مرتفعة ومميزة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث أنجزت تجهيز 309 آلاف و903 ذبائح خلال النصف الأول من العام الجاري.

وجهز مسلخ الشهامة الآلي 92 ألفاً و525 ذبيحة، ومسلخ الوثبة الآلي 20 ألفاً و866 ذبيحة، ومسلخ أبوظبي الآلي 76 ألفاً و472 ذبيحة، ومسلخ بني ياس 120 ألفاً و40 ذبيحة.

كما نفذت إدارة الصحة العامة للفترة ذاتها 73 ألفاً و95 حملة تفتيشية رقابية على جميع المرافق الواقعة ضمن اختصاصات بلدية مدينة أبوظبي، منها: 37 ألفاً و250 زيارة على مراكز التجميل والعناية الشخصية، و11 ألفاً و473 زيارة إلى ورش الإصلاح والصيانة، و8675 زيارة لمنشآت غسيل وكي الملابس، و9969 زيارة لدورات المياه والرقابة على المباني، و4240 زيارة لصالات الألعاب ومراكز تسلية الأطفال.

كما أنجزت خلال النصف الأول من العام الجاري متطلبات اعتماد نظام سلامة الغذاء (الأيزو 22000 iso)، وعقدت لقاءات معيارية مع عدد من المؤسسات الوطنية والإقليمية، منها استقبال وفد من بلدية ظفار العمانية، الذي اطلع على خدمات مسالخ أبوظبي.

وأكدت البلدية أن الحملات الرقابية والتفتيشية عملت على تكريس الوعي الصحي لدى المجتمع، والالتزام بأفضل الممارسات ذات المعايير العالمية في مجال التفتيش والرقابة، وتطبيق القوانين، واللوائح التي من شأنها حماية أفراد المجتمع، وتعزيز صحتهم العامة، من خلال خطة تفتيشية ورقابية محكمة ومتواصلة، استهدفت المرافق الخدمية ذات العلاقة المباشرة بصحة المجتمع وسلامته.