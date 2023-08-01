إغلاق مطعم في أبوظبي لثبوت حالات «تسمم» بين الزبائن

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة (مطعم بوابة الراحة)، لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي، والتشريعات الصادرة بموجبه، ولخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة ثبوت عدد من حالات التسمم، جراء تناول المصابين وجبة دجاج مشوي ملوثة ببكتيريا السالمونيلا، بسبب سوء تخزين الدجاج وحفظه في درجات حرارة غير مناسبة.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيظل ساري المفعول حتى تصحيح الأوضاع المخالفة، واستيفاء المنشأة المتطلبات اللازمة لضمان صحة وسلامة الغذاء.

وذكرت أن قرارات الإغلاق الإداري كشف التجاوزات المرصودة، وتأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية إلى تعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام المنشآت كافة اشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن المنشآت، باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية، تخضع للتفتيش الدوري من مفتشيها، للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.