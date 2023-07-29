«الأرصاد»: ارتفاع ملحوظ في «الحرارة» خلال أغسطس

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن شهر أغسطس سيشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، نتيجة استمرار تأثر الدولة خلال هذا الشهر بامتداد المنخفض الموسمي الهندي، وكذلك المنخفضات الحرارية من الجنوب الغربي، والتي تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة.

وأوضح أن خلال هذا الشهر تتكوّن السحب الركامية على المناطق الشرقية من الدولة بسبب تدفق الكتل الهوائية الرطبة من الشرق، ومع وجود الجبال الشرقية وارتفاع درجات الحرارة تتطور السحب الركامية الممطرة في فترات ما بعد الظهر ثم تتحرك باتجاه المناطق الداخلية، منوهاً بأن بعض مناطق الدولة ستتأثر خلال هذا الشهر، خصوصاً في النصف الأول منه، بامتداد خط التقارب بين المدارين (ITCZ)، والذي يصاحبه تكون السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة خصوصاً الجنوبية وبعض المناطق الغربية.

ووفقاً للمركز تلعب دورة نسيم البر والبحر دوراً مهماً خلال هذا الشهر حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحياناً برياح جنوبية نشطة خصوصاً خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً. وتوقّع المركز أن يكون طقس اليوم، رطباً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكّل ضباب خفيف، ويصبح صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، لافتاً إلى أن درجات الحرارة تميل للارتفاع خصوصاً غرباً، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتصبح مثيرة للغبار. وأشار المركز إلى أن الطقس غداً سيصبح صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً نهاراً، فيما تظل الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتكون مثيرة للغبار.وأوضح أن طقس الثلاثاء المقبل سيبقى صحواً إلى غائم جزئياً، ومغبراً أحياناً نهاراً، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً لتكون مثيرة للغبار. وذكر أن طقس الأربعاء المقبل سيشهد ظهور السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، على أن يكون صحواً إلى غائم جزئياً.