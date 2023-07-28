وفد أوزبكي يطلع على أفضل ممارسات "دبي لرعاية النساء والأطفال"

اطلع وفد من جمهورية أوزبكستان على أفضل الممارسات المتبعة في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في مجال حماية الطفل والمرأة ، كما بحثا الجانبان سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين.

وكان في استقبال الوفد ، غنيمة البحري مدير إدارة الرعاية والتأهيل وشمس المهيري مدير إدارة التثقيف وخدمة المجتمع وفريق من كوادر المؤسسة، وترأس الوفد الزائر نوزيماخون دافليتوفا مستشارة القضايا الاجتماعية والحماية الاجتماعية في إدارة رئاسة جمهورية أوزبكستان ورئيسة مجلس أُمناء المؤسسة العامة لدعم وتطوير الإعلام الوطني ، وضم الوفد زلفية عبد الرسولوفا كبير خبراء إدارة ومراقبة الخدمات الاجتماعية للكبار في الوطنية للحماية الاجتماعية وأليكساندرا نام.

وتضمنت الزيارة اجتماعا موسعا ، وتعرف الوفد على أبرز الممارسات والخدمات التي تقدمها المؤسسة للفئات المستهدفة من ضحايا الإتجار بالبشر وضحايا العنف الأسري وسوء معاملة الأطفال.

كما استهدفت تبادل المعرفة والتجارب الناجحة في هذا المجال حيث تم استعراض أفضل الممارسات والمبادرات والبرامج التي تهدف إلى حماية حقوق الطفل والمرأة وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم .

كما شهدت الزيارة جولة في مرافق المؤسسة للاطلاع على الخدمات التي توفرها المؤسسة لمنتسبيها ، واصطحبت كوادر المؤسسة الوفد في جولة شملت مبنى الرعاية والتأهيل، وتم اطلاعه على أبرز أساليب العلاج باللعب والعلاج الجمعي وعلى غرفة الاسترخاء ومركز الاتصال وخدمات التقاضي عن بعد التي توفرها المؤسسة.

وأعربت سعادة شيخة سعيد المنصوري مدير عام المؤسسة بالإنابة عن سعادتها بزيارة الوفد الأوزبكي ..مؤكدة أهمية التعاون بين الدول في مجال حماية الأطفال والنساء من جميع أشكال العنف والاستغلال .. لافتة إلى استعداد المؤسسة لتقديم الدعم ومشاركة خبراتها مع أوزبكستان وكل الدول التي تسعى إلى تعزيز حقوق المرأة والطفل وتحسين وضعهم في المجتمع.

من جانبهم أعرب أعضاء الوفد الأوزبكي عن امتنانهم لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال على حسن الاستقبال وتوفير الفرصة لاكتشاف التجارب الناجحة في دبي في هذا المجال .. مشيرين إلى رغبتهم في تعزيز آفاق التعاون مع المؤسسة واستثمار هذه الخبرات في تطوير برامجهم الوطنية لحماية الطفل والمرأة.