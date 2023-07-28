إشارة

اشتكى أشخاص عدم وجود كاميرات لرصد مخالفي عبور الإشارة في منطقة «فيستيفال سيتي»، وقالوا إنهم يفاجؤون بتجاوز مركبات للإشارة الحمراء، وقطعها الطريق عليهم، ما يعرضهم ومستخدمي الطريق الآخرين للخطر.

سكوتر

لاحظ متسوقون انتشار استخدام السكوتر المحظور في المراكز التجارية، وبما يتجاوز الممرات، ويمتد إلى داخل المحال التجارية، داعين إدارات المراكز التجارية إلى منع استخدامه داخل مراكز التسوق.

درّاجات

تساءل سائقون عن مدى قانونية تجاوز الدراجات النارية لمركباتهم داخل المسار نفسه، خصوصاً أن ذلك الأمر يضعهم في الزاوية «العمياء»، ويعرضهم لخطر الحوادث، لافتين إلى أن بعضهم يسير بسرعة عالية، ولا يتبع القواعد المرورية أثناء الانتقال من مسرب إلى آخر.

أسعار

اشتكى قارئ فرض بعض المطاعم أسعاراً «غير منطقية» للإضافات الغذائية على الأطباق الرئيسة التي تُطلب عبر «الأونلاين» مع خدمة التوصيل للمنازل، لافتاً إلى أن مطعماً باعه كمية من السبانخ لا تتجاوز مقدار ملعقة بخمسة دراهم.

مدارس

بدأت بعض المراكز التجارية والمحال الكبرى موسم «العودة إلى المدارس» مبكراً، بطرح كميات كبيرة من الحقائب والقرطاسية وغيرها، ولاحظ متسوقون أن أسعار هذا العام مرتفعة بشكل ملحوظ قياساً بالسنوات الماضية.

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