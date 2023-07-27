ديوان حاكم أم القيوين ينعى سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ، المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي الذي وافته المنية اليوم.

وفيما يلي نص البيان : " بسم الله الرحمن الرحيم.. “يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ” .. صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ، المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وتقدم صاحب السمو حاكم أم القيوين بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإلى عموم آل نهيان الكرام ، سائلا العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم صاحب السمو رئيس الدولة وإخوانه الكرام الصبر والسلوان.

كما تقرر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة أم القيوين لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023 .