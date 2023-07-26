تعقيم

دعا مرتادون لمراكز التسوّق في الدولة، إلى الاستمرار في تعبئة عبوات التعقيم التي نشرتها خلال فترة انتشار فيروس كورونا، خصوصاً في صالات الطعام، وذلك للوقاية من جميع أنواع الفيروسات، بما فيها الأنفلونزا الموسمية.

هواتف

طالب متسوقون إدارات المراكز التجارية الكبرى في الدولة، بتنبيه الزوّار عبر الشاشات الداخلية المنتشرة فيها، إلى ضرورة الانتباه أثناء المسير وعدم الانشغال بالهواتف المتحركة، وذلك بعدما لاحظوا أن هذا الأمر يتسبب باستمرار في تصادم المتسوقين بعضهم بعضاً، وإرباك حركتهم.

صيانة

قال قارئ إنه رصد تفاوتاً كبيراً في السعر المطلوب لإصلاح خلل في مركبته، بين عدد من الورش، الأمر الذي أوقعه في حيرة تجاه موضوع الجودة، ودعا الجهات المعنية إلى تصنيف الورش، بحيث يتمكن الزبائن من التحقق من جودة عملها قبل اتخاذ القرار المناسب.

غرامات

طالب قراء، شركات إدارة العقارات ومُلاك المباني السكنية بعدم فرض غرامات على الدفعات المتأخرة، وإعادة جدولتها من دون رسوم لمدة شهرين على الأقل، لافتين إلى أن هذه التسهيلات تساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم وهي مصلحة للطرفين، خصوصاً خلال موسم الصيف حيث تزداد المصروفات تزامناً مع موسمي السفر والعودة إلى المدارس.

انتظار

قال قراء إنهم يضطرون إلى الانتظار فترات طويلة قبل الردّ على اتصالاتهم في مراكز خدمة التواصل التي تتبع الشركات الكبيرة، لافتين إلى أن بعض الطلبات لا يمكن حلها إلا من خلال التواصل المباشر، مطالبين بالمرونة في إتاحة جميع الخدمات إلكترونياً أو تفعيل خدمات الشكاوى، على أن يتم الردّ عليها خلال وقت قصير.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com